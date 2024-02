Il sindaco Masci sulla galleria San Silvestro: "Il diretto interessamento del ministro Salvini dà ottimismo"

«Il diretto interessamento del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al problema della chiusura della Galleria di San Silvestro ci consente di guardare con fondato ottimismo a una soluzione definitiva ai pesanti disagi che investono il traffico, la mobilità e l’impatto su Pescara».

A dirlo è il sindaco Carlo Masci che ha ottenuto precise rassicurazioni dal titolare del dicastero il quale ha puntualizzato che entro l’estate i lavori verranno completati e la galleria sarà riaperta alla circolazione.

«Particolarmente significativo», aggiunge Masci, «il fatto che sia in dirittura d’arrivo una convenzione tra Aspi (Autostrade per l’Italia) e Anas per abolire il pedaggio dal casello Pescara Ovest a Francavilla e viceversa. Avere una tempistica certa e un’agevolazione sulla mobilità rappresenta un significativo progresso su una situazione che da mesi si ripercuote sulla nostra città in termini di difficoltà, ritardi e impatto sulla viabilità in entrata e in uscita».