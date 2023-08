Il sindaco Masci su Ferragosto: "Sulle nostre spiagge abbiamo 7/800mila persone"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, nella giornata di Ferragosto hanno fatto il giro dei vari Comandi delle forze dell’ordine.

Lo scopo era quello di ringraziare tutti i militari che quotidianamente, ancor di più nei giorni di festa come oggi, prestano un servizio fondamentale per rendere la nostra città sicura.

«Pescara è una città nella quale, ogni giorno, gravitano 300mila persone», ricorda il primo cittadino, «talmente accogliente da far sentire tutti a casa propria, poi, in questo periodo, le presenze si triplicano, sulla nostra spiaggia abbiamo 7/800mila persone. Il nostro apparato di sicurezza formato da donne e uomini, che operano con discrezione e abnegazione, anche con l'ausilio di un sistema di controllo del territorio all'avanguardia, che ha la sua punta di diamante nella control-room della polizia locale, che svolge un compito delicato ma efficacissimo, garantisce tranquillità e serenità ai cittadini. In questo giro non poteva mancare il pronto soccorso dell'ospedale, dove medici e infermieri affrontano, con impegno, umanità e passione, continue emergenze. A tutti va il mio personale e sentito ringraziamento, a nome di tutti i pescaresi, per il grande lavoro che svolgono, al servizio completo della città».

Il sindaco Masci sia la scorsa notte che questa mattina ha anche fatto visita agli impiegati di Ambiente spa impegnati anche oggi nelle operazioni di pulizia delle strade cittadine. In un video condiviso su Facebook, il primo cittadino, ha ringraziato l'operato svolto dagli addetti della società in particolare in giornate come questa. Il sindaco aveva previsto presenze in spiaggia per almeno un milione di persone: «La notte scorsa e questa mattina sono andato a salutare gli operatori ecologici della società Ambiente al cambio di turno, quelli che, ogni giorno dell'anno, lavorando mentre noi dormiamo, raccolgono i nostri rifiuti, tolgono le alghe dalla spiaggia, spazzano le strade della nostra città, per farci trovare tutto sempre pulito e in ordine. Il loro non è un lavoro facile, talvolta ingiustamente criticato, perché per i leoni da tastiera seduti dietro una scrivania o sdraiati sul divano di casa, è sufficiente un sacchetto di immondizia gettato da qualche incivile per denigrare chi cerca di dare sempre il massimo in situazioni delicate. Era giusto andarli a salutare, in questo giorno di ferragosto, quando la maggior parte delle persone si diverte, proprio per ringraziarli dell'impegno profuso per rendere Pescara sempre più bella, ordinata e accogliente».