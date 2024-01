Il sindaco di Francavilla Russo attacca l'Anas sulla galleria di San Silvestro: "Nessuna risposta alle mie tre lettere"

Nessuna risposta dall'Anas al sindaco di Francavilla Luisa Russo dopo le tre lettere inviate in merito al crollo della galleria San Silvestro, avvenuto un mese e mezzo fa a seguito di un'ondata di maltempo. Crollo che, oltre ad aver provocato quasi una tragedia in quanto una vettura è rimasta colpita dai detriti, ha portato alla chiusura al tempo indeterminato con notevoli e pesanti ripercussioni sulla viabilità al confine fra le province di Pescara e Chieti. Come riporta Chieti Today, il sindaco aveva proposto alcune ipotesi come la revisione dei pedaggi autostradali, o dei biglietti dei treni:

"Abbiamo scampato una tragedia per pochissimo ma oggi nessuno parla più, o quasi, della galleria San Silvestro della variante Anas, che resta chiusa ormai dal 22 novembre. Non un’informazione, oltre quelle che recuperiamo dai giornali, che ci dicono di un'indagine della procura in corso, di una perizia e di lavori presumibilmente iniziati. Nonostante le mie tre missive, inviate ad Anas all'indomani del crollo della parete del tunnel, non ho ottenuto alcuna risposta. Né sui tempi, né sull'esenzione dei pedaggi autostradali di cui ho chiesto ad Anas di farsi carico dei costi e delle procedure, né sulla valutazione di sostenere i cittadini con mezzi pubblici alternativi, come il treno, proposta anche in questo caso non considerata. Trovo questo atteggiamento irrispettoso non tanto e non solo nei confronti di un sindaco, chiamato ogni giorno a dare risposte, quanto nei confronti di una comunità attualmente esclusa da ogni informazione o previsione. Il tratto crollato ricade nel territorio di Pescara, ma la città che fa più le spese di tale enorme disagio, è la nostra. Lunedì 8 gennaio riprende l'attività lavorativa per tutti, e prevedo nuove grandi code sul nostro territorio, con conseguenze in termini di tempi di spostamento, di inquinamento e tanto altro ma pare che la questione non interessi a nessuno".