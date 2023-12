Morto Sergio Fortunato Antico, per decenni esponente di spicco della Democrazia Cristiana pescarese

È venuto a mancare Sergio Fortunato Antico, ex assessore regionale e per decenni esponente di spicco della Democrazia Cristiana pescarese.

Aveva 86 anni e lascia la moglie Gabriella e i figli Mario e Marco.

I funerali avranno luogo martedì 5 dicembre alle ore 11:30 nella chiesa di San Giuseppe in via Matese a Pescara.

Invece la Camera ardente è allestita nell'abitazione in via Parco Nazionale D'Abruzzo, 44.

"Apprendo con dolore della scomparsa del carissimo Sergio Fortunato Antico, eletto e super votato in consiglio regionale, dal 1980 al 1995, con la Democrazia Cristiana", scrive il deputato Luciano D'Alfonso del Pd, "alla sua famiglia va il mio cordoglio per la perdita di un uomo di valente ingegno e di straordinaria disponibilità. Ho conosciuto Sergio grazie a mio padre, che mi descrisse la sua infinita capacità di ascolto per i problemi di tutti. Anche in occasione delle elezioni era un gigante di simpatia, di consenso e di successi inarrivabili, per la capacità quotidiana che aveva di misurarsi con situazioni di dolore e di ambizione di ogni cittadino, di ogni fascia sociale, di ogni provenienza territoriale. Da assessore regionale all’Urbanistica elaborò e fece approvare il primo piano paesistico regionale".

"Con la scomparsa di Sergio Antico Fortunato, esponente di spicco per decenni della Democrazia Cristiana pescarese, si chiude un periodo che ha visto scomparire in tempi ravvicinati Ivo Di Sipio, Giuseppe Quieti, Tino Di Sipio (qualche giorno fa), e ora Sergio Fortunato", dice Licio Di Biase, "si chiude un'epoca sotto il profilo umano, dopo che si era spento sotto l'aspetto politico con la brutale fine della Democrazia Cristiana. Sergio è stato un grande amico, sono cresciuto nella sua mitica segreteria in Piazza Garibaldi, il Cesm, segreteria condivisa da Giuseppe Quieti, in cui a quel tempo transitarono molti giovani della Democrazia Cristiana. E' stato un riferimento con la sua straordinaria disponibilità e bontà. Con lui ho avuto modo di percorrere tutte le strade della nostra Provincia ed entrare in tutti i Paesi e in tutte le frazioni, in cui vi erano gli amici di sempre pronti ad accoglierci e a confrontarci sugli argomenti del territorio e delle loro realtà. E Sergio sempre pronto ad ascoltarli e dare le risposte. Era l'anima della concretezza di un partito che era ancora in grado di leggere il territorio, di progettare e di dare risposte. Si spegne un'epoca".