Telecamere ai semafori: possibile che qualcuna sarà spenta, ma prima vanno fatte le verifiche

“In alcuni incroci, dove verificheremo le condizioni di miglioramento della viabilità o comunque ci sono condizioni particolari, possiamo pensare di spegnere qualche telecamera ai semafori. È un processo. Come abbiamo fatto con l'autevolox dei Colli: dopo sei mesi lo abbiamo spento perché aveva completato la sua funzione”.

Così il sindaco Carlo Masci a IlPescara sulla notizia circolata in queste ore riguardo allo spegnimento di quelle telecamere che da quando sono state installate hanno sollevato un'infinità di polemiche per la quantità di multe elevate, soprattutto quelle riguardanti il calpestio della segnaletica orizzontale.

Una polemica sorta tra chi, l'opposizione, sostiene che siano state messe per fare cassa lamentando il fatto che non sarebbero stati installati i countdown che, è sempre stato assicurato, arriveranno e chi, la maggioranza, ha sempre parlato di presidi di sicurezza per ridurre l'incidentalità. Cosa che sarebbe avvenuta secondo quanto riferito sempre dal primo cittadino alla stampa, ma altro punto su cui polemiche non ne sono mancate dato che la minoranza ha sempre lamentato il fatto che quei semafori sarebbero stati installati in zone dove di incidentalità ce ne sarebbe poca.

Dalle parole del primo cittadino emergerebbe dunque una possibilità di spegnimento di alcuni di quei sistemi, ma solo se le verifiche che sarebbero già in corso, faranno emergere una situazione tale da consentirne l'eliminazione. Situazione che, viste le ragioni che avrebbero portato a installarle, dovrebbero rispondere a criteri di sicurezza. Niente di immediato dunque, ma una possibilità per un tema che, c'è da scommetterci, caratterizzerà l'ormai imminente campagna elettorale.

Di quelle verifiche, riferisce quindi il primo cittadino, si starebbe occupando la polizia locale. Abbiamo quindi provato a chiedere al comandante Danilo Palestini quali fossero, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla questione.

Insomma una possibilità quella di veder spegnere alcune di quelle telecamere che sarà valutata solo quando ci saranno tutti gli elementi utili per decidere se ve ne sia o meno la possibilità. Quello che di certo per ora si spegnerà è quello di viale Primo Vere dove con la ripartenza del cantiere e l'unico senso di marcia sud-nord (da Francavilla al Mare a Pescara) sarà disattivato.