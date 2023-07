Ufficializzato l'ingresso della consigliera regionale Sara Marcozzi in Forza Italia

Anche Sara Marcozzi entra tra le fila di Forza Italia. La consigliera regionale, che era già uscita da tempo dal Movimento 5 Stelle, porta il partito ad avere il maggior numero di rappresentanti a palazzo dell'Emiciclo. L'annuncio è stato fatto dal segretario nazionale Antonio Tajani nel corso di un incontro tenutosi nella sala Rivera di palazzo Fibbioni come riferisce l'agenzia di stampa LaPresse. Con lei che era stata la candidata alle regionali del M5s, ad ufficializzare il passaggio in FI come già annunciato nelle scorse settimane è stato anche Roberto Santangelo (ex consigliere di Azione).

Con i due nuovi ingressi il centrodestra porta a 19 i seggi: sette sono proprio di Forza Italia, sei della Lega e cinque di Fratelli d'Italia. A loro si aggiunge anche Luca De Renzis (ex Lega) passato al gruppo mista. Tra i banchi dell'opposizioni i seggi sono 12.