Prende sempre più forma il nuovo tratto di via Benedetto Croce, ultimi mesi di lavoro

«La nuova via Benedetto Croce, all'altezza di via Vespucci, sta prendendo forma».

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, fornisce un nuovo aggiornamento rispetto ai lavori in corso da qualche tempo.

«Questa arteria viaria, attesa da sessant'anni, migliorerà in maniera determinante la mobilità della nostra città», ricorda il primo cittadino, «un'altra zona di Pescara, ricca di storia, trova così la sua definitiva caratterizzazione. Pescara va sempre avanti!».

Il Comune è riuscito a procedere all’abbattimento di due abitazioni e all’apertura del cantiere. Al posto dei fabbricati è stata realizzata una maxirotatoria che ha diviso le carreggiate stradali con l’istituzione anche dei parcheggi sul lato est dell’asse stradale. La stessa rotatoria si allungherà poi con una forma a fagiolo o a goccia verso via Don Brandano, sempre per disciplinare il doppio senso di marcia sulle tre vie, appunto via Benedetto Croce, via Vespucci e via Don Brandano. Su tale punto del progetto, è emersa la possibilità di agevolare la seconda "goccia" prevedendo la possibilità di espropriare una parte dell’area oggi occupata da una recinzione sul lato nord di via Vespucci, proprio all’angolo con via Don Brandano. Intanto il progetto di riqualificazione più in generale prevede la rimozione di 7 platani, di cui 6 ad alto fusto, che saranno sostituiti da 18 nuovi platani sempre ad alto fusto; sulle rotatorie verranno invece piantumati un olivo e 3 liriodendro o alberi dei tulipani di 6 metri di altezza; verranno installate 5 panchine e sulla piazza laterale alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria, dunque in via Don Brandano è stata prevista anche la realizzazione di una fontana a pavimento a getto d’acqua quale elemento di arricchimento estetico-architettonico. Secondo le previsioni progettuali, fatte salve varianti, i lavori dovranno concludersi per fine gennaio 2024.