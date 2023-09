Da stasera le ronde dei cittadini a Fontanelle per monitorare il territorio

Mobilitazione da parte dei cittadini del rione Fontanelle a Pescara a partire dalla serata di lunedì 18 settembre.

L'appuntamento è alle ore 21:30 con partenza dalla sede dell’associazione "Insieme per Fontanelle".

L'iniziativa di chi vive in via Caduti per Servizio scaturisce dai numerosi incendi dolosi che si sono verificati nelle ultime settimane.

Al fianco dei cittadini ci sarà anche il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, che insieme alle associazioni locali è stato il promotore di questa osservazione mobile del quartiere. «È salito a otto il numero di roghi appiccati in questa strada nelle ultime settimane, i residenti non ce la fanno più, sono esasperati. Per questo motivo a partire da questa sera alle 21.30 daremo il via a una mobilitazione cittadina per dire basta e stare al fianco a chi desidera solo maggiore sicurezza e legalità. Un punto mobile di controllo nel pieno rispetto delle leggi vigenti e che avrà il compito di chiamare le forze dell’ordine qualora individuasse qualcosa di allarmante. Sarà una mobilitazione pacifica e aperta a tutti quei cittadini che vogliono dare il proprio contributo a questa battaglia di legalità che ormai ci vede impegnati su più fronti. Alcuni consiglieri comunali di maggioranza della città di Pescara hanno espresso il desiderio di partecipare a questa mobilitazione e saranno i benvenuti, ma non posso esimermi da fare alcune considerazioni su questo: dov’erano quando insieme ai cittadini scendevamo in strada contro violenze e soprusi da parte della criminalità organizzata? Dov’erano quando chiedevamo una presenza forte dello Stato? Dov’erano quando chiedevamo la presenza delle forze dell’ordine e presidi di legalità? Da chi, cinque anni fa, si è candidato a governare questa città e che tutt’oggi rappresenta le istituzioni mi aspetto qualcosa in più che una semplice partecipazione: mi aspetto soluzioni che, oggettivamente, sono prerogativa del decisore politico, come l’attivazione del programma “Strade Sicure” o l’attivazione di una postazione di Polizia locale fissa h 24. La contrizione pubblica del centrodestra, che governa sia Regione Abruzzo che la città di Pescara, si palesa sempre quando si verificano atti di clamore, ma alle parole poi non seguono i fatti. Ma i cittadini hanno bisogno si soluzioni! Noi, come sempre saremo al servizio della collettività e auspico che molti pescaresi questa sera siano al fianco dei residenti onesti di via Caduti per Servizio, per dimostrare, ancora una volta, che non ci arrenderemo ai soprusi e alle intimidazioni dei delinquenti».

L'avvio delle ronde era stato annunciato anche da parte del consigliere comunale Massimiliano Pignoli dell'Udc che però annulla l'iniziativa: «Dopo l’annuncio delle ultime ore di possibili ronde nel quartiere Fontanelle in seguito ad alcuni incendi ho deciso di bloccare la discesa in strada dei cittadini e sei volontari dopo le rassicurazioni da parte del sindaco Masci di controlli h24 nel quartiere da parte delle forze dell’ordine. Avevo proprio ieri detto che con i volontari dell’Udc questa sera saremmo partiti con le ronde nel quartiere Fontanelle e in particolare in via Caduti per Servizio proprio per dare una risposta a quanto accaduto. Ma avevo chiesto un incontro al sindaco per parlare della situazione di Fontanelle e questa mattina ho avuto un colloquio con il primo cittadino che mi ha detto che dopo essersi sentito con il questore e i vertici delle altre forze dell’ordine, assicurandomi che proprio da questa sera partirà un controllo costante h24 a rotazione da parte degli uomini e delle donne di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale che presidieranno con le pattuglie di turno la zona di Fontanelle e in particolare via Caduti per Servizio. Proprio per questo, gradirebbero non essere intralciati nel loro lavoro dalla presenza di ronde in strada, per cui abbiamo deciso visto che il controllo del territorio è preposto alle forze dell’ordine che rispettiamo, e a cui va il nostro ringraziamento, di sospendere l’iniziativa delle ronde di quartiere. Per questo voglio ringraziare il questore per la sollecita risposta che mi ha dato attraverso il sindaco e auspichiamo questo controllo h24 che i residenti aspettano anche per risalire ai responsabili degli ultimi episodi che ci sono stati a Fontanelle. Resta però un faro acceso su quello che accade nel quartiere. Noi continueremo a essere vigili e attenti. Ricordo che due settimane fa avevamo su mia richiesta, svolto in via Caduti per Servizio la commissione comunale Sicurezza e che sabato scorso oltre 500 persone hanno seguito la manifestazione pugilistica organizzata dalla pugilistica Di Giacomo e dalla Black MmAba Team. Noi a Fontanelle continueremo a esserci non con le parole ma con fatti concreti».