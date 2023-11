Una delle riunioni del prossimo G7 si terrà a Pescara, l'annuncio del ministro Tajani

«Ho deciso di far svolgere una delle riunioni del G7, di mia competenza, quella sulla cooperazione e lo sviluppo nella città di Pescara a settembre».

A dirlo Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenendo al PalaBecci nel corso dell'assemblea regionale di Forza Italia Abruzzo.

Così commenta il sindaco Carlo Masci: «Una straordinaria notizia per Pescara e per l'Abruzzo. L'annuncio è arrivato di fronte a moltissime persone, in un Palabecci affollato».

«È un segnale di grande attenzione all’Abruzzo e a questa città a cui sono affettivamente legato», ha detto sempre Tajani ricordando di aver lasciato qui in città, dove ha fatto il militare, «un pezzetto del mio cuore». «Come sindaco sono orgoglioso di questa scelta, per me e per tutta la città, e sono pronto per affrontare la sfida legata a un evento senza precedenti per Pescara. Nei mesi scorsi ci sono stati i primi sopralluoghi, e l'esito è stato evidentemente positivo, ma ho mantenuto il riserbo su questo appuntamento così come mi era stato chiesto. Ora lavoreremo anche per questo obiettivo, come amministrazione comunale, per mostrare la bellezza della nostra Pescara, le sue potenzialità e la sua unicità».