Riqualificazione area di risulta, Giampietro (Pd): Altro che Parco Centrale, cemento in varie forme"

Il consigliere comunale del Pd Piero Giampietro ha diffuso su Facebook due immagini che mostrano come si modificherà il restyling dell'area di risulta con la costruzione della sede unica della Regione Abruzzo. Il progetto originario prevedeva la realizzazione di un'ampia area verde che adesso verrà inevitabilmente ridimensionata.

Queste le parole dell'esponente Dem: "Altro che Parco Centrale. Ecco come è stato trasformato il progetto di riqualificazione dell’area di risulta: nella prima foto il “vecchio” progetto, nella seconda foto come sarà. Tutto il resto cemento, in varie forme. Quando vi diranno che stanno cambiando la città in senso sostenibile e green, ricordatelo. P.s.: la pista da snowboard, però, non la faranno più".