Da Invitalia 9 milioni di euro per il rilancio delle terme di Popoli

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha fatto sapere che il consiglio di amministrazione di Invitalia ha approvato importanti finanziamenti in favore della nostra regione, fra cui quello per le terme di Popoli:

"Il primo intervento concede un contributo superiore ai 9 milioni di euro, collegato al sostegno al partenariato pubblico privato che vede capofila il Comune di Popoli, per la rifunzionalizzazione dell'edificio storico delle terme. L'intervento prevede il rilancio, il potenziamento e lo sviluppo del sistema termale di Popoli, che comprende anche una spa e la presenza di strumenti terapeutici innovativi. Si completa quindi il quadro degli interventi che abbiamo annunciato lo scorso anno e che ha portato l’intera città di Popoli a modificare la propria denominazione in Popoli Terme."Ricordiamo che da tempo l'amministrazione comunale di Popoli, oltre alla questione della nuova denominazione del comune, è al lavoro per rilanciare il sistema termale al fine di attirare utenti e turisti.

È stato anche ufficializzato il contributo di 7 milioni e 500mila euro con contributi Pnc Nextappennino, che consentirà a Sanofi di avviare un importante investimento di 28 milioni di euro a L’Aquila, rafforzando il proprio insediamento nel distretto farmaceutico aquilano. Un terzo intervento riguarda la start up di Casa Attiva, che vede al momento disponibile un finanziamento di soli tre milioni di euro per un progetto di oltre 30 (Bisognerà quindi attendere da parte della società proponente l’eventuale accettazione di questo finanziamento parziale).

Marsilio ha dichiarato:

“Questi interventi sono stati resi possibili grazie a una modifica normativa opportunamente inserita nel Milleproroghe, fortemente voluta da me e dal commissario alla ricostruzione, Guido Castelli sblocchiamo alcune delle più significative iniziative di rilancio economico del territorio. Si tratta di investimenti molto importanti distinti tra sviluppo industriale e ricerca e sviluppo, con un significativo impatto occupazionale. Voglio mettere in evidenza che senza questo sostegno all’investimento, Sanofi avrebbe probabilmente realizzato questo intervento all’estero".