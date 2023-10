Ad Alanno il consigliere comunale Mariani tuona: "Il Convitto Cuppari va riaperto al più presto"

Il consigliere comunale di Alanno, Filippo Mariani, lancia un appello: “Alanno e l’intera Val Pescara meritano di vedere al più presto la riapertura del convitto Cuppari, del prezioso istituto di alta formazione professionale, da sempre vanto del nostro territorio. Una realtà che manca e che impedisce alla scuola tecnico-agraria di accogliere un numero più elevato di studenti e di garantire agli attuali iscritti una residenza decorosa. La notizia dell’imminente ripresa degli interventi strutturali e di adeguamento sismico garantisce l’avanzamento degli attesi lavori di riqualificazione dell’immobile" e per questo Mariani ringrazia il governatore Marsilio e il presidente della Provincia De Martinis.

Il consigliere ricorda, infatti, come "con la Dgr 233 del 2021, questo governo regionale abbia stanziato la somma di 850mila utile alla prosecuzione dell’opera ferma da tempo immemore. Un’azione annunciata e compiuta, come da perfetto stile dell’amministrazione di centrodestra, che sul Convitto sta dimostrando concretezza, diversamente dai governi precedenti che, evidentemente, scelsero di limitarsi ai comizi da piazza. A chi, della maggioranza, non perde occasione per lamentare mancanze da parte degli enti sovraordinati, vorrei far presente che Alanno ha anche altre necessità che, purtroppo, stentano ad essere soddisfatte. Strade comunali ridotte ad un ‘colabrodo’, strutture scolastiche incompiute, e servizi carenti".

Insomma, conclude Mariani, "quanto basta per affermare l'inconcludenza di questa amministrazione comunale sulle tematiche di propria competenza. Non a caso, si tratta di una governance a trazione Pd che, a tutti i livelli istituzionali, preferisce spendere le energie per puntare il dito su altrui responsabilità, anziché occuparsi del ruolo per cui sono stati eletti. Tornando al Cuppari, Fratelli d’Italia e il centrodestra garantiscono il massimo impegno al fine di restituire agli studenti e all’intera comunità alannese un istituto in grado di erogare servizi di elevata qualità".