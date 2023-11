Dura replica dell'assessore Santilli a Giampietro (Pd): "Problema scuolabus risolto in 24 ore, critiche inutili"

“È inutile buttare il sasso nello stagno se poi non si conoscono i fatti: il servizio scuolabus per i bambini dei Colli sarà garantito venerdì 10 novembre perché l'amministrazione e in particolare l'assessorato che guido, hanno già trovato una soluzione”.

Un inutile allarme quello che avrebbe lanciato il capogruppo comunale del Partito democratico Piero Giampietro, replica l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli in riferimento alla denuncia fatta proprio dall'esponente dem che chiedeva una soluzione in vista dell'assenza dell'autista per la giornata di venerdì lamentando il fatto che non solo sarebbe stato sospeso il servizio, ma anche che una cosa simile era avvenuta l'anno scorso senza che l'amministrazione avesse trovato una soluzione. Un attacco che in particolare aveva rivolto proprio all'assessorato guidato da Santilli.

Parole cui proprio l'assessore replica duramente. “L'autista ha chiesto un permesso per fare un esame all'università, una cosa più che legittima. La richiesta è arrivata lunedì 6 novembre. Oggi è 8 novembre e il problema è stato risolto: il servizio funzionerà regolarmente e ne abbiamo già dato comunicazione alla preside. La soluzione è stata attuata in 24 ore: non c'era alcun bisogno di allarmare. Non è vero che siamo impreparati come è evidente – ribatte Santilli a Giampietro -. L'autista sarà semplicemente sostituito. Anzi – aggiunge – vorrei sottolineare che dai presidi delle scuole della città nei nostri riguardi arrivano solo ringraziamenti. Con noi non hanno mai avuto problemi, forse li hanno avuti prima con un assessore alla pubblica istruzione che neanche conoscevano”.