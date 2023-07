Reparto di Medicina senza aria condizionata, l'assessore comunale Di Nisio: "Problema in via di risoluzione"

«Come assessore al disagio sociale, alle politiche per la disabilità e all’associazionismo sociale ho sempre avuto a cuore le tematiche relative ai servizi della sanità e come questi siano di supporto e aiuto costante al servizio della popolazione pescarese e non. Mi sono sempre spesa personalmente in prima persona anche attraverso dei sopralluoghi con il supporto degli uffici tecnici e logistici per far sì che tutto funzionasse alla perfezione malgrado le mille difficoltà».

A parlare è l'assessore comunale di Pescara Nicoletta Di Nisio.



«Nonostante questa premessa apprendo dal giornale di alcuni gravi problemi creatosi nel reparto di Medicina mancante di aria condizionata», prosegue la Di Nisio.

Che poi aggiunge: «Faccio presente che questo assessorato ha da tempo aperto un tavolo di dialogo con la Asl di Pescara con gli uffici tecnici, non solo per il reparto di Medicina ma anche per tutti quei reparti sguarniti di aria condizionata, arrivando alla conclusione che è in corso d’opera un lavoro di ristrutturazione per sistemare tutto l’impianto elettrico con il potenziamento delle cabine dei quadri elettrici e degli impianti centralizzati in tutti i reparti e nelle aree comuni, per la portata dell’intero ospedale e non solo di un singolo reparto. In tal senso ci stupisce di come si parli di una sola criticità quando ci sono dei reparti nell’ospedale di Pescara con problemi che da anni persistono e mai nessuno se ne è preoccupato. Dopo anni insieme alla Asl di Pescara e all’ufficio tecnico possiamo finalmente dire che, dopo un attento e certosino lavoro, sarà presto definita la risoluzione delle problematiche di cui sopra».