Renzetti (Fdl) replica a Giampietro (Pd) sui problemi in piazza Nilde Iotti: "Come sempre il Pd parla senza cognizione di causa"

Arriva la replica del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mauro Renzetti, dopo le critiche del capogruppo del Pd Piero Giampietro e del centrosinistra in merito alle condizioni di piazza Nilde Iotti a Pescara Colli che, secondo l'opposizione, sarebbe nel degrado e con un problema di sicurezza e atti vandalici:

"Come al solito un Pd poco informato parla senza cognizione di causa. Apprendo dalla stampa che il capogruppo comunale del Partito Democratico, Piero Giampietro, chiede di fare qualcosa per piazza Nilde Iotti che è diventata, a suo dire, ostaggio di vandali e dunque urgono telecamere e vigilanza: nulla da eccepire visto che questa piazza ha davvero bisogno di maggior attenzione. Peccato però che arriva in ritardo infatti quando il consigliere dice che 'sono finora cadute nel vuoto le richieste di installazione delle telecamere: per questo ho chiesto formalmente al Comune, come hanno fatto più volte i cittadini, e anche al Prefetto, di fare di tutto per dotare la piazza di un sistema di videosorveglianza' ammette in modo indiretto di non essersi documentato abbastanza visto che tale richiesta è stata avanzata dal sottoscritto esattamente il 31 luglio 2023".

Renzetti ha ricordato che in quella data lui stesso ha richiesto la convocazione di una seduta al presidente della commissione sicurezza e mobilità invitando anche il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il sindaco Carlo Masci, all'assessore Adelchi Suplizio e al dirigente Santucci in merito alla richiesta di installare dispositivi di videosorveglianza in piazza Nilde Iotti:

"Anche sulle motivazioni, noto con piacere che il capogruppo del Pd conviene con me, infatti lo stesso 31 luglio e non tre giorni fa scrivevo che 'la piazza, da poco dopo la recente inaugurazione, quotidianamente è soggetto di atti di bullismo e di vandalismo sia sul patrimonio pubblico che sulle attività produttive che insistono in loco. E inoltre si fa presente che tale piazza, soprattutto di notte, è oggetto anche di spaccio di sostanze stupefacenti. Naturalmente mi congratulo con il consigliere Piero Giampietro per l'attenzione nei confronti di Pescara, e sottolineo che quando si parla del bene della città non è importante chi arriva prima su una questione da risolvere, ma lo invito a essere più attento alle carte, per non essere troppo ripetitivi, essere "attenti e vigili" su Pescara e su ciò di cui ha bisogno è anche questo".