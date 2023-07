Alleanza per l'Abruzzo, il progetto condiviso delle opposizioni per spodestare il centrodestra alle prossime regionali

Partito democratico, Movimento 5 stelle e civiche puntando dritto alla presidenza e dopo l'incontro di qualche giorno fa dei capigruppo ad intervenire è il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli che parla di “grande apprezzamento e soddisfazione per il lavoro che i gruppi consiliari di opposizione stanno portando avanti, con ampio contributo da parte delle forze che si sono ritrovate qualche giorno fa a Pescara, per segnare le principali tracce programmatiche della prossima 'Alleanza per l'Abruzzo'”.

“Condividiamo molto la prospettiva che è emersa in questa prima fase di confronto – aggiunge -, con riferimento alla necessità di un'intesa ampia, plurale, di forze civiche e politiche, senza preclusioni né imposizioni. L'unica strada possibile è quella che prevede una forte attitudine regionale, centrata su quello che è necessario all'Abruzzo per uscire dalla pessima stagione del Governo della destra. Leggo molte ricostruzioni o retroscena, spesso frutto di fantasie estive”, aggiunge.



“La posizione del Partito democratico è chiara, pubblica, precisa e concentrata sull'obiettivo di costruire le migliori condizioni possibili per ridare una speranza all'Abruzzo. Ora, come tutti abbiamo condiviso, c'è bisogno di fare presto un ulteriore passo in avanti politico e programmatico e individuare, insieme, la migliore e più unitaria candidatura possibile per sfidare Marsilio e aprire una pagina nuova per la nostra regione. Crediamo – conclude Marinelli - che questa sia la direzione giusta e per questo obiettivo il Pd sta lavorando, con l'intento di accelerare e rafforzare questo processo unitario”.

All'indomani del primo confronto ad esprimere soddisfazione erano stati i capigruppo di tutte le forze politiche di minoranza e cioè Francesco Taglieri (M5s), Silvio Paolucci (Pd), Amerigo Di Benedetto (Legnini presidente) e Sandro Mariani (Abruzzo in Comune). In una nota congiunta avevano sottolineato la massiccia presenza di associazioni ed esponenti della società civile all'incontro organizzato per avviare il percorso che intendono condividere.

“Un primo incontro propositivo – avevano detto - che ha messo sin dalle prime battute al centro del tavolo l’Abruzzo e la volontà di sanare gli enormi danni generati al nostro territorio dagli ultimi cinque anni di governo a trazione centrodestra. Una cosa è chiara: alla propaganda autocelebrativa del centrodestra bisogna rispondere con la realtà dei fatti, che certificano il fallimento totale della gestione della cosa pubblica da parte di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, e con proposte chiare e fattibili per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi”.