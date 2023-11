Dal porta a porta ai cantieri e fino agli allagamenti, il candidato sindaco Pettinari: "Pescara sud abbandonata"

Raccolta differenziata porta a porta e non solo: la zona sud della città “è stata abbandonata dal centrodestra”. A denunciarlo con un sit-in svoltosi in via Mazzarino con i residenti, è il candidato sindaco e vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari.

“La mancanza di bidoncini adeguati sta trasformando le strade in lunghe pattumiere, in cui vengono a cibarsi animali e insetti. I cittadini sono esausti e non possono essere ignorati. Ho già segnalato questo problema e proposto la realizzazione di piccole isole ecologiche condominiali per proteggere i rifiuti dagli animali e, contestualmente, attivare l’istallazione di telecamere nell’area per scovare e multare gli incivili che si sbarazzano dei rifiuti in maniera illegale”, afferma Pettinari.

Isole ecologiche condominiali oggi previste anche dal nuovo regolamento edilizio comunale per le demoricostruzioni e nel nuove costruzioni e di cui, proprio alla luce delle problematiche emerse nel corso dell'avvio non facile del servizio, si è parlato in Comune con gli amministratori di condominio.

Quello del porta a porta è però solo uno dei problemi della zona sud della città, continua Pettinari riferendo di un gruppo di commercianti di via Pepe che “mi ha scritto perché è esasperato”. Da due anni, ricorda, vanno avanti i lavori nell'arteria stradale che incrocia con viale Marconi e “ci sono ancora i negozi transennati con tutti i disagi che questo comporta”, chiosa Pettinari. Transenne tornate da tre settimane, spiega perché si starebbe attendendo la copertura con la resina colorata dell'asfalto della nuova piazzetta “dove i vecchi pini sono stati sostituiti da piante minuscole e per metà già morte poiché, a quanto ci riferiscono, nessuno è mai andato ad annaffiarle”.

“Tutto questo – rimarca il candidato sindaco - a ridosso delle feste natalizie che sono un momento di fondamentale importanza per i commercianti. Infatti in centro si sono fermati i lavori per il Natale, mentre nella periferia si transenna ma non si lavora. Come se non bastasse la nuova illuminazione, ormai pronta da diversi mesi, ancora non è accesa, durante le piogge i locali si allagano, nonostante i lavori dell’Aca, i posti auto sono stati dimezzati, il marciapiede è sporco”. Insomma a sud della città regna, conclude Pettinari, “il degrado più totale, in una via che prima di questa amministrazione era un giardino per l’ingresso in zona pineta”.