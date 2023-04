Raccolta differenziata e fondi del Pnrr, Pettinari (M5S): "Pescara non ha ottenuto neanche un centesimo"

Il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari attacca la Regione dopo “l’arrivo di meno di 10 milioni di euro dei fondi del Pnrr, relativo al sostegno e al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata nei comuni abruzzesi”. Secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle non c'è nulla da festeggiare perché "basterebbe analizzare i carteggi per capire che la Regione Abruzzo su questo fronte ha accantonato l’ennesima sconfitta. Infatti ha ottenuto una cifra molto bassa (meno di 10 milioni) rispetto ai ben 600 milioni a disposizione. Parliamo di appena 1,6% del totale e per soli 15 progetti approvati, sui 100 presentati. A rendere la sconfitta ancora più scottante per il centrodestra c’è l’assordante bocciatura del Comune di Pescara che, come per tutto il resto della provincia, non ha ottenuto l’approvazione di nessuno dei quattro progetti presentati".

Poi Pettinari aggiunge: “Il Pnrr è il Piano nazionale di ripresa e resilienza che, è bene ricordarlo, solo grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle al governo e di Conte premier, ha portato in Italia la disponibilità di milioni di euro dall’Europa. È bene ricordare che a questi fondi l’Abruzzo dovrebbe avere un accesso privilegiato, poiché il 60% delle risorse complessive è stato destinato proprio alle Regioni del Centro-Sud, e considerando che la Regione Abruzzo ha inserito nel proprio organico 33 esperti del Pnrr, dovremmo avere un ruolo di primo piano”.

E invece, andando ad analizzare i decreti pubblicati dal Mase sul proprio sito, "ci si rende conto che l’Abruzzo ha fallito completamente. Inoltre la Regione non è stata capace di svolgere quel ruolo di massima istituzione nel territorio per la gestione e realizzazione del Pnrr, non attuando nessun coordinamento nella progettazione e non dando il dovuto sostegno ai comuni. Infatti tutte le amministrazioni hanno partecipato ai bandi singolarmente con il risultato che alcune provincie dell’Abruzzo, come Pescara, non hanno ottenuto neanche un centesimo e altre sono riuscite ad ottenere somme irrisorie rispetto ai fondi a disposizione. Insomma, un disastro!".

Infine Pettinari conclude: "La verità è che questo governo regionale, che vede capofila Fratelli d’Italia, non è riuscito neanche a far approvare i suoi progetti, figuriamoci se avrebbe potuto svolgere quel ruolo di ascolto e raccordo dei territori che è indispensabile in una Regione competitiva nella captazione dei fondi del Pnrr. Per aiutare davvero i territori, soprattutto nelle aree interne, avrebbe dovuto favorire la progettualità da parte di unioni di Comuni in grado di ottenere maggiori punti in fase di valutazione. Favorendo, così, le piccole amministrazioni che troppo spesso non hanno né le risorse né le professionalità per partecipare a tali bandi. Altre regioni lo hanno fatto, l’Abruzzo no".