Il centrosinistra al sindaco Masci: "Basta arroganza, eviti che i Premi Flaiano lascino Pescara"

“La giunta Masci eviti di usare ulteriore arroganza di fronte al rischio senza precedenti che Pescara perda i Premi Flaiano. Si chieda come mai, dopo 50 anni, l’associazione sia arrivata per la prima volta all’esasperazione”.

Sulla guerra scoppiata tra l'amministrazione e i Premi Flaiano nel 50esimo dell'evento interviene anche il centrosinistra con una nota a firma di tutti i consiglieri di minoranza e cioè Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo per il Pd e i consiglieri della lista Sclosso sindaco Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli.

Centrosinistra tirato in ballo dal sindaco che nel replicare alla presidente Carla Tiboni che ha annunciato lo spostamento in un'altra città del prestigioso appuntamento, ha sviscerato i numeri dei finanziamenti concessi dal Comune negli ultimi dieci anni e calcolando in 188mila euro quelli dati dalle amministrazioni di centrodesta e in 120 mila quelli erogati quando sindaco era Marco Alessandrini.

“Rincorrere le statistiche sugli stanziamenti di bilancio dimenticando di dire che a differenza del passato la minoranza consiliare ha contribuito al loro incremento, vuol dire non aver compreso la gravità del momento – replicano il Pd e le liste civiche -, ma ci auguriamo che il sindaco rinunci all’arroganza e metta in campo tutti gli sforzi possibili per evitare che Pescara perda i Premi Flaiano, che sarebbe l’ennesima ferita di questi anni: il centrodestra pescarese ne sarebbe unico responsabile”.