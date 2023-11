Alessandrini (M5s): "Differenziata non ritirata a Porta Nuova, questo è il decoro per l'amministrazione"

Nuovo attacco della capogruppo comunale del M5s Erika Alessandrini all'amministrazione per la raccolta porta a porta nella zona sud della città. Se la consegna dei kit dovrebbe concludersi oggi, sabato 25 novembre con gli ultimi cassonetti da portare via nelle zone dove si è temporeggiato viste le polemiche delle associazioni di categoria con riferimento in particolare a viale Marconi e Pescara Vecchia, il servizio a breve dovrebbe entrare a pieno regime, ma gli scenari che ci si trova davanti quando si passeggia in strada continuano a far discutere.

“Questo è il decoro decoro Carlo Masci e l'assessore Del Trecco”, esordisce infatti Alessandrini pubblicando alcune foto di Porta Nuova. Se il vento ha fatto arrivare un mastello direttamente su una pensilina di viale Marconi, in una foto in particolare fatta non molto lontano e cioè in via Mazzarino, si vedono le buste della carta accatastate e rovesciate con i rifiuti sparsi a terra (cosa questa avvenuta molto probabilmente a causa del maltempo). Accanto anche i mastelli dell'organico. Se questi ultimi andrebbero riportati in casa subito dopo il ritiro, per quanto riguarda la carta a far scattare la polemica è il fatto che nella zona si sarebbe dovuta ritirare proprio sabato e dunque oggi così come previsto dal calendario. Invece, chiosa Alessandrini, la strada è “invasa dalla differenziata non ritirata. Un 'porta a porta' imposto dalla quella stessa amministrazione che non è in grado di farlo funzionare”.

Il ritiro in realtà c'è stato, ma in tarda mattinata come riferito dagli stessi cittadini. Le domande però restano per Alessandrini. “Dove sono le isole ecologiche che dovrebbero garantire di poter conferire i rifiuti in qualsiasi momento? - chiede la capogruppo - Dove sono le alternative a quelle stesse isole finché non verranno installate? Come possono fare i cittadini e i commercianti di Porta Nuova convivere quotidianamente con sacchi e mastelli che invadono i marciapiedi? Come può un negozio lavorare per offrire bellezza e piacere se è circondato da incuria, sporcizia, disordine?”, prosegue.

Certo le condizioni meteo non aiutano, ma pioggia o no sul porta a porta la polemica resta.