Popoli Terme protagonista del progetto "Hub del territorio in 5 stazioni" presentato a Roma

Il 19 Luglio a Roma nella sede del gruppo Ferrovie italiane, si è svolto un incontro pubblico per presentare il progetto che vede coinvolte 5 stazioni ferroviarie che ricadono nel territorio di quattro regioni del centro Italia. Il progetto realizzato dal Gruppo ferrovie dello Stato Italiane e dalla struttura commissariale punta a valorizzare le stazioni presenti nel cratere affinché svolgano una funzione di "Hub”, evolvendosi da luoghi di passaggio o scambio, a centri dotati di vari servizi e funzioni sia per i residenti che per i viaggiatori.

L’iniziativa di presentazione ha visto la partecipazione di Guido Castelli commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione Sisma 2016, di Fabrizio Dell'Orefice responsabile relazioni istituzionali Ferrovie per l' Italia, di Sara Venturoni direttore stazioni Rfi e dei rappresentanti di ferrovie sistemi urbani. Hanno presenziato all’iniziativa anche primi cittadini delle cinque realtà coinvolte.ovvero Popoli Terme con Moriondo Santoro insieme al sindaco di Antrodoco Alberto Guerrieri, al vice sindaco di Matelica Denis Cingolani, al sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e al sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo .

Morindo Santoro ha commentato: “ Sono estremamente orgoglioso del coinvolgimento del Comune di Popoli Terme, Città delle Acque, nel progetto sperimentale di valorizzazione di 5 stazioni ferroviarie. Trasformare la nostra stazione ferroviaria in un luogo vivo ricco di servizi e funzioni, rappresenta un ulteriore importante tassello del progetto organico che sto attuando con la mia Amministrazione Comunale: un progetto che, oltre alla rigenerazione urbana, porti anche alla ricostruzione del tessuto sociale, rendendo Popoli Terme, Città delle Acque, sempre piu' attrattiva per i turisti in una visione volta alla valorizzazione delle risorse peculiari del territorio . Ringrazio il commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ed il Gruppo ferrovie dello Stato Italiane per aver scelto il Comune di Popoli Terme Città delle Acque, per lo sviluppo di tale importante progetto sperimentale strategico”.

Castelli ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione tra struttura commissariale e Ferrovie dello Stato si è pensato di assegnare nuove funzioni alle stazioni del cratere. Non solo luoghi di passaggio e scambio, ma anche ambienti destinati a servizi di comunità. All'interno del piano di riparazione che stiamo realizzando non investiamo soltanto nella rete stradale: anche quella su "ferro" è fondamentale per consentire la mobilità in ingresso e in uscita con maggiore facilità. Anche questo fa parte delle azioni che hanno la finalità di sostenere lo sviluppo e contrastare lo spopolamento dei nostri territori: vivere in luoghi più connessi, accessibili e fruibili è un diritto che dobbiamo garantire alle comunità del centro Italia”.