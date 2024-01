"Più uomini delle forze dell'ordine in strada", la richiesta del consigliere Pignoli dopo l'omicidio in via Gran Sasso

Più uomini delle forze dell'ordine in strada a Pescara e meno multe e un numero maggiore di agenti lungo le vie delle periferie.

È quanto chiede il consigliere comunale Massimiliano Pignoli dopo i due accoltellamenti di inizio anno in via Lago di Capestrano e in via Gran Sasso.

Il secondo, quello avvenuto nella mattinata di giovedì 4 gennaio, è stato mortale.

A perdere la vita un uomo di 44 anni di nazionalità bengalese. «Purtroppo l’inizio del 2024 è stato con il botto ma in senso negativo dopo i due accoltellamenti di cui quello di questa mattina in via Gran Sasso mortale. Ora basta. Occorrono più uomini delle forze dell’ordine nelle strade, anche della polizia locale», dice Pignoli, «a Capodanno il 2024 era iniziato con l’accoltellamento di via Lago di Capestrano. Purtroppo abbiamo assistito a una lite sfociata poi in un accoltellamento mortale. Ora basta. Dalle parole bisogna passare ai fatti. Ci vogliono più uomini delle varie forze di polizia in strada a Pescara. E mi riferisco oltre a polizia, carabinieri e guardia di finanza anche alla polizia locale. Meno multe e più controllo del territorio. È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Quanto accaduto in questi primissimi giorni del nuovo anno non può essere sottovalutato. Chiedo anche che gli agenti della polizia locale impiegati in lavori di ufficio vengano destinati al pattugliamento delle strade. Sono stati fatti concorsi per reperire personale da destinare agli uffici. E allora che una parte di questi vada a svolgere lavoro d’ufficio nel Comando della polizia locale, e sgravando così decine di agenti che potrebbero essere destinati al controllo del territorio. Questo chiedo al sindaco e lo farò lunedì stesso con una lettera, mentre chiederò al prefetto e al questore di essere ricevuto per manifestare la preoccupazione di tanti cittadini che in queste ore mi hanno manifestato e per far sì che vengano destinati ancora più uomini delle forze dell’ordine in città. Non vogliamo fare allarmismo e militarizzare Pescara, ma la gente chiede sicurezza e più presenza di forze dell’ordine in strada».