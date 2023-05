Il sindaco Masci sulle ultime settimane di pioggia: "Niente allagamenti grazie al nostro lavoro degli ultimi anni" [VIDEO]

«Pescara in questi ultimi due mesi è stata interessata da più pioggia di quanta ne sia venuta giù in ciascuno degli inverni 2019-20-21. Questo dicono le statistiche. Nelle città vicine, con la stessa pioggia abbiamo avuto strade allagate, fiumi esondati, danni rilevanti».

A ricordarlo è il sindaco Carlo Masci che poi elenca gli interventi eseguiti dalla sua amministrazione.

«A Pescara il fiume è rimasto nel suo alveo, così come strade che in passato si allagavano con due gocce d'acqua sono rimaste asciutte», prosegue il primo cittadino, «pensiamo a via Pepe e a via Marconi, all'altezza del Circolo Tennis, dove i titolari dei negozi che si affacciavano su quelle strade vivevano sempre nell'incubo dell'acqua. In pochi hanno notato questi due fatti, in genere le cose positive si danno per scontate, anche se per decenni non lo sono state».

Poi il sindaco Masci elabora il suo pensiero: «Ma com'è successo? La parola magica è prevenzione, quella che è mancata in altre occasioni. L'anno scorso abbiamo, per la prima volta, ripulito il fiume, prelevando settanta tonnellate di tronchi d'albero che ne occupavano gli argini e i fondali. Questo intervento imponente ha permesso all'acqua di scorrere senza ostacoli verso il mare, evitando l'esondazione del fiume. Su via Pepe abbiamo, prima svuotato, e poi ricostruito totalmente il tratto del fosso Bardet che va da via Marconi a via Croce, che era pieno di melma fino alla cima, e non svolgeva più la sua funzione di raccolta dell'acqua piovana. Un lavoro complesso, lungo, che ha creato qualche disagio ai residenti. Per questo motivo nessuno negli ultimi 25 anni aveva provato a farlo, neanche soltanto a ripulire il fosso. Noi l'abbiamo fatto, e in quell'area, da sempre problematica, questa volta non ci sono stati problemi. Certo, Pescara resta sempre una città a livello del mare, in alcuni punti anche sotto, non cantiamo vittoria, in diverse zone ci sono ancora problemi legati agli allagamenti per la pioggia, c'è ancora tanto da fare, non tutto si risolve, non abbiamo la bacchetta magica, ma la strada intrapresa è quella giusta. Andiamo avanti con l'obiettivo di fare, fare, fare».