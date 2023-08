Pignoli sulla chiusura delle Naiadi e lo stop al volo Pescara - Milano: "Uno schiaffo alla città"

Uno schiaffo alla città la cancellazione del volo Pescara - Milano di Ita Airways e la chiusura delle Naiadi. Anche il consigliere e capogruppo comunale Massimiliano Pignoli si inserisce nell'acceso dibattito cittadino sui due fatti che stanno facendo discutere l'opinione pubblica e il mondo politico ed economico locale:

“Lo stop al volo Pescara-Linate con tutte le conseguenze che comporta e la perdurante crisi delle piscine Le Naiadi sono uno schiaffo alla città di Pescara. Occorre una visione di città diversa. Una visione che metta al centro l’interesse di Pescara e dei pescaresi. Quello che sta succedendo in queste ultime ore è sotto gli occhi di tutti. Ora basta. Occorre rispondere in maniera concreta. Lo stop al volo Pescara-Linate è uno scippo inaccettabile. Da decenni questo collegamento ha rappresentato il biglietto da visita per l’aeroporto e per la nostra città e ora questa cancellazione, in piena estate, diventa davvero inaccettabile. Occorre che l’amministrazione comunale si faccia sentire e faccia la sua parte per ottenere al più presto il ripristino del collegamento”.

Sulle Naiadi Pignoli non risparmia critiche a chi accusò Vincenzo Serraiocco:

“Quello che sta accadendo alla Naiadi si commenta da solo. Negli anni scorsi furono trovati ad arte capri espiatori (vedi Vincenzo Serraiocco) per giustificare quello che non andava. Sono passati anni ma siamo tornati al punto di partenza con un impianto e una struttura che non riescono a garantire neanche il minimo funzionamento. Parliamo di una struttura che ci invidiano in Europa e che era un fiore all’occhiello prima di scelte che oggi si sono rivelate errate. Il Comune deve far sentire la sua voce come ci piacerebbe ascoltare il pensiero dell’assessore allo sport che su questa triste vicenda non ha speso una sola parola”.