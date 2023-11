In piazza Garibaldi la cerimonia per la festa del 4 novembre dedicata alle forze armate

Cerimonia istituzionale, come da tradizione, in piazza Garibaldi per la festa del 4 novembre dedicata alle forze armate. Davanti al monumento che ricorda i caduti, erano presenti le principali autorità civili e militari della città e della provincia, fra cui il sindaco Carlo Masci, il prefetto uscente Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis e il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa.

Il primo cittadino ha commentato:

"Abbiamo celebrato in piazza Garibaldi il 4 novembre, che rappresenta la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Una cerimonia sentita, emozionante per rendere omaggio ai nostri militari che quotidianamente svolgono un grandissimo lavoro per la sicurezza di ciascuno di noi e per la pace in ogni angolo del mondo. Abbiamo anche ricordato i caduti della prima guerra mondiale, che hanno dato la loro vita per rendere il nostro Paese libero, unito e democratico. Viva la Repubblica italiana e viva l’Italia."