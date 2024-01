Pettinari dopo l'accoltellamento di Capodanno: "Attivare subito operazione strade sicure"

«Serve immediatamente l'attivazione dell'operazione strade sicure con l'ausilio dei militari, quindi pattuglie miste che facciano "sorveglianza a piedi" nel quartiere».

A dirlo all'agenzia LaPresse, Domenico Pettinari, vicepresidente del consiglio regionale, riferendosi all'accoltellamento della sera di Capodanno, nel rione villa del Fuoco di Pescara, di un 40enne di origine senegalese colpito da un fendente forse per un regolamento di conti in via Lago di Capestrano all'altezza del numero civico 70.

«Qui siamo nella piazza di spaccio più importante della regione Abruzzo dove vi è una emergenza sicurezza attiva e i cittadini son costretti a vivere nel terrore e nella paura soli pochi giorni fa avevo scoperto proprio qui questa cosa», dice Pettinari.

Pettinari, candidato alle elezioni amministrative a Pescara, da anni è in prima linea per chiedere sicurezza nei quartieri periferici del capoluogo adriatico diventati, negli anni, zone di spaccio e quartier generale della criminalità locale. Settimane fa il consigliere è stato minacciato proprio nel quartiere in cui è avvenuto l'accoltellamento. Il senegalese è ricoverato all'ospedale di Pescara.