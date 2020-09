Arriva "Pescara shopping & Life", la piattaforma di ecommerce del Comune per i commercianti della città

Presentata ieri 25 settembre la nuova piattaforma web di ecommerce voluta dall'amministrazione Masci, in collaborazione con le associazioni di categoria e il consorzio "Pescara al Centro". Si chiama “Pescara Shopping & Life” ed offre una vetrina gratuita a tutti i negozi della città che potranno proporre e vendere i propri prodotti ed ai cittadini ed utenti di effettuare gli acquisti direttamente via internet.

Sarà realizzata e resa disponibile a breve anche un'app per dispositivi mobile. I clienti avranno anche sconti e sistemi di fidelizzazione tramite raccolta punti e promozioni, oltre ad una sezione dedicata agli eventi e news sull'offerta turistica e culturale della città.

Ciascun esercente potrà accedere, tramite credenziali, sia al portale che alla APP (che sarà presto disponibile su Google Play Store per dispositivi Android e su Apple Store per dispositivi IOS) per poter gestire in autonomia il profilo della propria attività e caricare le proprie offerte. Per iscriversi, le attività devono visitare il sito https://www.pescarashoppinglife.com/ dove saranno rese disponibili le credenziali d'accesso ed un tutor online per illustrare le modalità di caricamento.



Nella seconda fase, a seguito del popolamento della piattaforma sia in termini di attività commerciali che di prodotti, il portale e l’app saranno fruibili per tutti gli utenti. L'assessore Cremonese:

In un’epoca contrassegnata dal dominio di marketplace come Amazon questo portale può essere un’arma in più per rafforzare l’identità commerciale della città di Pescara, senza considerare che su questa piattaforma promuoveremo parallelamente anche gli eventi a scopo turistico e culturale. Puntiamo molto anche sui virtual tour, più in generale credo che Pescara sia davvero la prima città d’Italia ad adottare questa soluzione-vetrina a supporto delle attività economiche

Il sindaco Masci ha aggiunto:

Quando ho lanciato questa idea avevo in mente un città che potesse unire la sua tradizionale attitudine per il commercio e il terziario a un rinnovato entusiasmo dei suoi operatori, questo anche con il contributo delle nuove tecnologie. Mi sono prestato personalmente, nelle vesti di presentatore, anche nei video a supporto del Virtual tour, che saranno disponibili sulla piattaforma. Auspico che sia possibile rendere più attrattiva , e nel contempo più competitiva commercialmente, la nostra meravigliosa città. In questo il ruolo delle associazioni di categoria, che vedo oggi tutte rappresentate, è decisivo

Per il rilancio turistico della città, invece, il Comune sta preparando un altro progetto online, "Pescara Virtual Tour" che permetterà con la realtà virtuale di visitare ogni angolo di Pescara direttamente dal web.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.