Da Pescara Multiservice in arrivo la guida informativa sulle aree parcheggio della città

La società Pescara Multiservice presto amplierà il raggio d'azione dei servizi inerenti la sosta in città, e presto sarà pronta una guida, un vademecum sulle aree parcheggio in città con tutte le informazioni disponibili, da distribuire soprattutto a turisti e a coloro che arrivano in città. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione mobilità Foschi, a margine della seduta odierna della commissione che ha visto la partecipazione del neo amministratore unico Benedetto Gasbarro.

La società, nata dall'ex Pescara Parcheggi, non si occuperà solo della mera riscossione dei pagamenti e della gestione ordinaria delle aree:

Mentre l’amministrazione comunale sta predisponendo il piano per la sosta estiva della città, la stessa società Pescara Multiservice sta preparando la redazione di una sorta di vademecum sui parcheggi della città, ovvero una guida in cui verranno indicate le principali aree per la sosta dei veicoli distribuite sul territorio e la loro diversa tipologia tariffaria e gestionale, una guida utile soprattutto per chi deciderà di venire a Pescara per una breve o lunga vacanza, ma anche per chi vive la città solo nel fine settimana, per la spiaggia o per il classico shopping del week end, e che spesso ha difficoltà nell’individuare delle aree di parcheggio accessibili in centro come in periferia, gratuite o a pagamento, con o senza il personale a disposizione.

La guida verrà poi distribuita nelle agenzie di viaggio, uffici per il turismo e accoglienza, punti ristoro, mentre sono in arrivo novità anche sul fronte dei lavoratori, dal 16 aprile prossimo Pescara Multiservice assorbirà formalmente il servizio di portineria nei due palazzi sede del Comune di Pescara, servizio svolto sinora dalla società vigilantes group. Nel passaggio del testimone, saranno conservati i posti di lavoro e gli attuali 4 addetti al servizio entreranno a far parte della Pescara Multiservice che affiancherà loro il proprio personale anche per garantire l’organizzazione di turni di servizio di otto ore giornaliere e non più di 12 ore.

Non solo: già oggi la società municipalizzata ha assorbito i compiti di gestione di alcuni impianti sportivi, con il servizio di apertura, chiusura e pulizia ordinaria e attualmente è in atto un confronto con l’assessorato allo sport per ampliare ulteriormente la platea degli impianti da trasferire alla società, che sta valutando anche la possibilità di assumere la responsabilità dell’igienizzazione di alcuni spazi comunali.

A breve Gasbarro illustrerà anche le modalità organizzative per la sosta estiva a servizio della spiaggia.