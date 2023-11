Il Pd di Porta Nuova contro l'amministrazione Masci sulla raccolta differenziata: "Carenze ed errori"

Anche il circolo del Pd di Porta Nuova attacca l'amministrazione comunale in merito all'attivazione della raccolta porta a porta dei rifiuti nel quartiere, dopo i disservizi e le problematiche registrate negli ultimi giorni. La sezione "Di Vittorio" del Partito Democratico parla di numerosi disagi segnalati:

"Numerosissimi i disagi delle cittadine e dei cittadini della zona, che contestano l’improvvisazione e l’inadeguatezza del nuovo servizio. In primis, problemi di igiene come conseguenza di una metodica del tutto inappropriata, che evidentemente non ha analizzato a dovere il contesto urbano di riferimento. La sezione “Giuseppe Di Vittorio”, sollecitata a intervenire da moltissimi utenti di questo servizio-fantasma, contesta le modalità inaugurate dall’attuale amministrazione. La prossimità con le elezioni amministrative ha spinto il governo cittadino a varare un programma frettoloso, inadeguato e provvisorio, producendo l’ennesimo effetto boomerang nei confronti del centrodestra e soprattutto creando disagi notevoli alla cittadinanza e causando costi extra nel già fragile bilancio comunale. L’amministrazione stessa, difatti, ammette la provvisorietà di questo programma “porta a porta", in attesa della predisposizione di valide Isole ecologiche." Secondo il circolo, a Porta Nuova esiste un servizio inadeguato e provvisorio, nei fatti inesistente, con relativo aggravio dei costi di gestione e chiede l'installazione delle isole ecologiche per un servizio più funzionale.

Ricordiamo che proprio nelle ultime ore c'era stato l'avviso, da parte dell'amministrazione comunale, del rinvio del ritiro dei cassonetti in viale Marconi e nella zona di Pescara Vecchia, come chiesto da molti cittadini e commercianti.