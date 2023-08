Paolucci e Blasioli (Pd) sulla cancellazione del volo Pescara - Torino: "Assessore regionale e Saga vengano a riferire in commissione"

Una convocazione urgente della commissione controllo e garanzia della Regione, dove ascoltare l'assessore regionale al turismo e il presidente Saga in merito alla cancellazione della rotta Pescara Torino annunciata da Ryanair oltre alla cancellazione del volo Milano Pescara con Ita Airways. A dirlo Silvio Paolucci e Antonio Blasioli consiglieri regionali del Partito Democratico, che commentano lo stop deciso dalla compagnia irlandese a partire dal mese di novembre per il capoluogo piemontese:

“Mentre aspettiamo ancora i frutti dell’annunciata mediazione con Ita Airways, per recuperare il volo storico Pescara-Linate periodo dal 1° agosto scorso, arriva l’annuncio di un altro taglio, stavolta riguarda il collegamento Pescara-Torino erogato dal vettore Ryanair. Urge la convocazione della commissione vigilanza, a cui chiederemo al più presto che venga a riferire sia il presidente Saga, sia l’assessore regionale al Turismo, per capire cosa questo governo intende fare dell’aeroporto d’Abruzzo e quale strategia di promozione stia attuando la Regione, viste queste due importanti e, finora, non rimediabili perdite. Politicamente prendiamo atto che i fallimenti di Marsilio continuano, nella completa indifferenza della maggioranza, che forse spera che gli abruzzesi non se ne accorgano.

Non si era mai vista tanta inerzia in un governo regionale che, fra l’altro, frana anche nella materia turistica, perché non sarà più in grado di assicurare collegamenti storici come Milano e Torino e strategici sia per l’economia e sia per il turismo. Aspettiamo ancora che il presidente della Saga dica come riparerà la perdita del volo per Milano, Catone aveva parlato di interlocuzioni con Ita Airways di cui non abbiamo finora né traccia, né riscontro. La richiesta che faremo in commissione controllo e garanzia è quella di attivarsi concretamente anche sul nuovo taglio, al fine di evitare l’ennesima perdita. Approfitteremo della sua presenza anche per avere risposte sulle altre mancanze della gestione aeroportuale, che sono tanto evidenti nella incapacità della Regione di mantenere l’Abruzzo e l’infrastruttura fra le destinazioni e gli scali che contano in Italia e a livello internazionale”.