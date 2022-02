Club Forza Silvio: "Pieno appoggio a De Martinis per avere un ospedale di prossimità"

Pieno appoggio dal club Forza Silvio guidato da Roberto Rosa, all'iniziativa che il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis intende portare avanti perché si realizzi un ospedale di prossimità sul territorio. Rosa parla di “iniziativa lodevole” non solo per la risposta che dà ai cittadini, ma anche in vista della nascita della Nuova Pescara. Una scelta che, sottolinea, “non può che trovare la nostra piena condivisione e apprezzamento. Riteniamo che la nostra città necessiti di una struttura nella quale gli utenti possano vedersi garanti le proprie necessità in ambito sanitario e che sia di supporto al distretto sanitario”, senza contare il fatto che averla, aggiunge, “alleggerirebbe i ricoveri presso l'ospedale di Pescara”.

Per quanto riguarda il valore più ampio dell'avere una struttura di prossimità a Montesilvano, il club Forza Italia, vede nell'iniziativa un passo importante in vista della fusione con i Comuni di Pescara e Spoltore. Per Rosa è infatti il momento di “iniziare a raccordare tra le tre istituzioni comunali i servizi da offrire agli utenti rientranti nella macroarea della futura città. Riteniamo fondamentale - conclude - che le tre amministrazioni inizino ad unificare i servizi oggi presenti sui rispettivi territori, iniziando a ragionare congiuntamente come un’unica realtà urbana e solo successivamente”, quando cioè si troverà una giusta pianificazione sui servizi da garantire, “concludere l’iter che determinerà la nascita della nuova città”.