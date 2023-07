La maggioranza è con Masci: approvato un ordine del giorno per "proseguire nelle attività tecniche e amministrative"

Durante il consiglio comunale del 3 luglio è stato approvato un ordine del giorno della maggioranza che invita il sindaco Carlo Masci e la sua giunta "a proseguire nelle attività tecniche e amministrative in corso con la massima attenzione e celerità rispetto a tutto il comparto dei lavori pubblici, garantendo la realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr". Un importante segnale di stima e vicinanza al primo cittadino. D'altronde ieri, mentre le associazioni e gli esponenti di centrosinistra accusavano l'amministrazione di non ascoltare i cittadini e chiedevano le dimissioni di Masci, c'era di contro la levata di scudi del centrodestra che, soprattutto tramite i suoi parlamentari, interveniva in sostegno del sindaco per difendere il suo operato.

Guerino Testa, onorevole di Fratelli d'Italia, si è rivolto così alla platea: "Non potete pensare che, se ci sono dei progetti non in linea con i vostri desiderata, il sindaco debba andare via o essere addirittura commissariato. Tra un anno si tornerà al voto e i cittadini democraticamente bocceranno o no l'operato del centrodestra". E il suo collega di Forza Italia Nazario Pagano ha aggiunto: "I cittadini sono quelli che alla fine decidono se l'operato del centrodestra è giusto o sbagliato. Gli amministratori devono prendersi le responsabilità che gli vengono conferite dal voto. Io sono fiero di quello che si sta facendo a Pescara: andate avanti così".

Il capogruppo regionale della Lega, Vincenzo D'Incecco, ha invece respinto al mittente le critiche dell'opposizione: "Non prenderemo lezioni di democrazia e trasparenza da chi ha già dimostrato cosa è stato in grado di fare in questa città. La Regione è al vostro fianco, andate avanti". Dal canto suo, il sindaco Carlo Masci ha rimarcato: "Io devo decidere per le necessità della comunità pescarese. Un sindaco e un'amministrazione fanno le scelte che devono essere fatte per la comunità. Il nostro unico obiettivo è fare gli interessi della collettività".