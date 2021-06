Aperto il nuovo McDonald's ai Colli, il sindaco incontra i 62 dipendenti [FOTO]

Apre da oggi, sabato 19 giugno, il nuovo terzo McDonald's di Pescara nella zona dei Colli in strada Vecchia della Madonna.

Nel nuovo locale, dotato di 221 posti tra interno ed esterno, lavorareranno 62 persone.

Ci saranno anche la corsia McDrive, servizio grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto e il McCafé.

Il ristorante potrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors, da domenica a giovedì, dalle ore 7 alle 4, venerdì e sabato h24, nel rispetto delle norme vigenti. Sette giorni su sette, nelle medesime fasce orarie, sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale.

«Sono stato a visitare il McDonald's che aprirà in strada Vecchia della Madonna», scrive il sindaco Carlo Masci, «una nuova importante attività imprenditoriale che crede nello sviluppo di Pescara post-pandemia. Ho voluto incontrare i 62 dipendenti, quasi tutti ragazzi della nostra città sotto i 30 anni, che hanno trovato uno sbocco lavorativo grazie a questa iniziativa, per fare loro un grande in bocca al lupo per una vita piena di soddisfazioni. Non conoscevo nessuno di loro, hanno toccato con mano che per ottenere un posto di lavoro non serve avere santi in paradiso. Dove per decenni c'è stata un'area privata abbandonata, un terreno incolto, ora c'è un'impresa che produce lavoro ed economia, c'è una costruzione di dimensioni non impattanti in mezzo al verde curato, c'è una bella area giochi in un parco di 3.000 metri quadrati a disposizione dei bambini, delle mamme e degli anziani del quartiere. Anche su questo intervento ci sono state le polemiche dei soliti soloni del "meglio un'area abbandonata che una costruzione", del "meglio un parco che un'impresa". Noi siamo riusciti, invece, a ottenere tutto, parco, impresa, lavoro, senza spendere un euro dei cittadini pescaresi».