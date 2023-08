Ancora polemiche su corso Vittorio Emanuele II, Alessandrini (M5s): "Prime bici e ha già cambiato colore" [FOTO]

Ancora polemiche sul nuovo colore di corso Vittorio Emanuele II. In un post pubblicato sul suo profilo facebook la capogruppo comunale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini denuncia come, al passaggio delle prime biciclette nel tratto di strada rossa completato, le strisce pedonali e il manto stradale siano già stati anneriti dalle frenate dei mezzi.

Questo, sottolinea, a sole 24 ore dalla fine dei lavori. “Il sindaco Masci ha provato maldestramente, come fa sempre, a cercare di placare le polemiche divampate sul 'rosso pugno in un occhio' di Corso Vittorio Emanuele post restyling, buttando su Facebook foto a casaccio di piazza e strade O attraversamenti pedonali colorati, giustificandosi con: lo fanno gli altri, lo faccio anche io”, scrive la pentastellata.

“Peccato che l'illustrissimo sindaco non consideri che i suoi riferimenti sono solo strade pedonali, ciclabili, piazze senza accesso alle auto. Il problema, caro sindaco (e suoi sostenitori plaudenti), non è il colore in sé ma la manutenzione che questo colore renderà impossibile nei prossimi anni – aggiunge pubblicando le foto della strada dopo il passaggio delle prime biciclette -. Dovrebbe trovarci, il caro sindaco, qualche bella strada colorata su cui per anni sono passati tanti pneumatici scuri che frenano, sgommano, sostano, corrono, come sarà qui a Pescara, appena finiti i lavori”.