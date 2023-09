Notte dei serpenti su Rai1, Marsilio: "Pronti per la prossima edizione, ripartiamo con molto entusiasmo"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commenta la messa in onda della notte dei serpenti su Rai1: "Ripartiamo con molto entusiasmo in vista del prossimo anno, per la nuova edizione, nella consapevolezza che giorno dopo giorno stiamo scoprendo più importanti realtà della musica e delle tradizioni popolari abruzzesi sparse sul nostro territorio, che diventeranno bene prezioso per ampliare l'offerta musicale e migliorare ancor più il progetto legato alla nostra musica popolare".

Secondo Marsilio l'8.9% di share e la media di 644.000 spettatori, con un picco del 10.5% con 1.054.000 spettatori nell’anteprima (media del 9.7% con circa 850.000 spettatori), sono numeri che "non si realizzano tutti i giorni nemmeno sulla televisione pubblica. Avevo scommesso sulla promozione e valorizzazione della musica e della cultura popolare abruzzesi, affidando al maestro Enrico Melozzi la missione di realizzare un prodotto appetibile per il grande pubblico e il risultato è andato oltre ogni previsione. Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo realizzato e di quello che centinaia di migliaia di italiani hanno visto in televisione".

Marsilio: "Sin dalla mia elezione avevo l'idea di valorizzare la musica e le tradizioni popolari abruzzesi"

Poi il governatore aggiunge: "L'idea di valorizzare la musica e le tradizioni popolari abruzzesi l'ho coltivata sin dalla mia elezione a presidente della Regione. Appena abbiamo messo in atto il progetto ho visto un quotidiano crescere di aspettative e di suggerimenti. Ringrazio il maestro Enrico Melozzi, che grazie alla sua esperienza ha saputo tradurre in pratica quelle che erano le mie intenzioni". Marsilio parla di "quello che potremmo ancora definire un concerto 'numero zero', ma che allo stesso tempo ha avuto l'onore di essere trasmesso sulla principale rete pubblica italiana".

E conclude: "Sono stati veramente tanti gli apprezzamenti che ho ricevuto, non da ultimo quello del direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che ho sentito telefonicamente per complimentarsi del concerto e del risultato che ha portato in termini di ascolto alla rete Rai. Adesso guardiamo al futuro e da subito si comincia a lavorare per la prossima edizione raccogliendo tutti quei suggerimenti e quelle risorse che sull'intero territorio regionale sono emersi dopo l'evento di Pescara".