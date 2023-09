Grande successo per la notte dei saldi in via Cavour: boom di presenze fra shopping e intrattenimento [FOTO]

Grande successo in termini di presenze per la prima notte dei saldi organizzata in via Cavuor a Pescara. Come confermato dall'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi raggiunto, l'iniziativa tenuta venerdì 8 settembre ha fatto registrare un notevole afflusso di utenti e turisti con i negozi aperti fino a tarda notte e dei micro eventi di intrattenimento posizionati lungo tutta l'arteria stradale che, lo ricordiamo, si trova nella zona nord della città.

La notte dei saldi è stata organizzata dai commercianti della zona che si sono autotassati e con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Cremonese si è detto molto soddisfatto:

"Il bilancio è molto positivo e supera tutte le migliori aspettative. Dal tardo pomeriggio alla sera la strada è stata invasa da tantissime persone. Ringrazio gli esercizi commerciali per la collaborazione e spero che questo sia un esempio per tutti i commercianti della città che dimostra come,con un investimento relativamente piccolo e la collaborazione fra pubblico e privato, si riescano ad ottenere formule vincenti. I negozianti con cui ho parlato mi hanno fatti detto che le vendite sono state ottime, a dimostrazione che non solo si genera un'economia dovuta all'evento in sè ma anche un rientro economico per chi ha investito poche centinaia di euro. La collaborazione è fondamentale, non mi stancherò mai di dirlo e già stiamo pensando al prossimo anno per ripetere l'evento ed estenderlo, magari, a due serate".

Cremonese poi ricorda che il Comune, da solo, non può sostenere tutte le iniziative che si dovrebbero tenere in città e per questo avere l'appoggio dei commercianti è fondamentale:

"Infine voglio ripetere ancora una volta che questa notte dei saldi dimostra come le aperture serali, nei periodi giusti, servano non solo ai negozianti stessi ma a tutta la città che deve diventare moderna e viva come altre realtà nazionali, attirando turisti non solo a luglio e agosto ma anche negli altri mesi dell'anno".