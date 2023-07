Salta la notte bianca a fine luglio: scoppia la polemica, botta e risposta fra il centrosinistra e l'assessore Cremonese

La notte bianca a fine luglio non si farà. È arrivata la conferma dall'assessore comunale Alfredo Cremonese, che ha spiegato come l'evento si sarebbe sovrapposto alla festa di Sant'Andrea in programma, come da tradizione, l'ultimo fine settimana di luglio, e la "Notte dei serpenti", il concerto che vedrà sul palco dello stadio del mare Gianluca Grignani e Giusy Ferreri il prossimo 29 luglio. La decisione ha scatenato critiche e polemiche da parte dell'opposizione, con il centrosinistra che ha parlato dell'ennesima brutta figura rimediata dalla giunta Masci, che dimostra di non avere capacità di organizzazione e pianificazione negli eventi, danneggiando ancora l'immagine della città. Il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro, da noi raggiunto, a nome del centrosinistra ha dichiarato:

"Ormai la giunta Masci non ne azzecca una e sta umiliando il comune di Pescara. Nell’anno della consiliatura con il più imponente stanziamento in bilancio per gli eventi, l’annullamento della notte dei saldi, annunciata solo pochi giorni fa, é gravissimo, perché dimostra la totale incapacità amministrativa del centrodestra. Nonostante le risorse non siano mai state così abbondanti come quest’anno, il cartellone del Comune è debolissimo ed è uscito in ritardo rispetto a tutti gli altri comuni, molte altre città come Chieti, Francavilla, Montesilvano hanno eventi programmati da tempo mentre Pescara deve solo ringraziare gli imprenditori e le organizzazioni indipendenti che fanno cultura e intrattenimento, nonostante lo stesso Comune metta i bastoni fra le ruote fra piano anti-movida, strade chiuse per lavori durante i saldi e lavori al teatro D’Annunzio durante i premi Flaiano. Sindaco e giunta, ormai in tilt, spieghino cosa intendano fare a questo punto per i lavori su corso Vittorio Emanuele, ma soprattutto di fronte a questi disastri che si susseguono uno dopo l’altro tutti i giorni, spieghino cosa li trattiene ancora dal rassegnare le dimissioni per far amministrare Pescara da un commissario fino alle prossime elezioni. Il Comune di Pescara non può e non deve essere umiliato in questo modo."

Cremonese, da noi contattato, ha replicato:

"Innanzitutto specifico che non è stato annullato alcun evento. Durante l'ultima riunione che ho tenuto con i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, è emerso che la coincidenza nelle stesse date della festa di Sant'Andrea e del concerto del 29 luglio con la "Notte dei serpenti", impediva di organizzare un altro evento da parte del Comune dedicato ai saldi. Inizialmente quell'idea di tenere i negozi aperti proprio in coincidenza con il concertone del 29 luglio aveva visto delle perplessità per il fatto che a fine mese, di solito, le famiglie e i cittadini hanno meno propensione alle spese. A quel punto abbiamo lasciato libertà ai commercianti di tenere aperto anche di notte il negozio o meno. Avevamo anche ipotizzato dei micro eventi con artisti di strada ma abbia ritenuto di non fare un evento del genere che sarebbe scattato dalle 18, con temperature roventi e dunque che avrebbero scoraggiato i cittadini a uscire lungo le strade nel tardo pomeriggio. Inoltre abbiamo voluto rispettare l'investimento fatto per la "Notte dei serpenti" evitando in quella data un evento comunale che avrebbe potuto generare solo confusione. Le polemiche sono sterili, tutto era stato concordato con le associazioni di categoria e la prossima settimana ci vedremo per stabilire se, compatibilmente con le risorse a disposizione, per i primi di agosto sarà possibile organizzare una notte dei saldi o comunque un evento simile. Pescara ha già avuto tantissimi eventi di successo e ne avrà ancora fino a settembre inoltrato, quindi valuteremo bene cosa e come programmare eventuali nuove iniziative comunali".

L'assessore poi replica al centrosinistra:

"Assistiamo ancora una volta a polemiche sterili, da persone che non tifano per Pescara ma che strumentalizzano politicamente qualsiasi scelta. Vorrei capire quale città in Italia ha avuto già a metà luglio la carrellata di eventi nazionali e internazionali che ha avuto Pescara: Giro d'Italia, Cartoon on the bay, Paddlemania, Premi Flaiano, Pescara Jazz e Funambolika. E soprattutto quale città offrirà ad agosto concerti interamente gratuiti con artisti come Maz Gazzè, Manuel Agnelli, Raf, Umberto Tozzi. Collaboriamo con tante realtà imprenditoriali come per lo Zoo music fest, abbiamo il portale vivipescara.info dove stiamo caricando tutti gli eventi giorno per giorno in programma a Pescara. E i numeri ci danno ragione: dai primi dati la città non solo è piena di presenze e di turisti stranieri, ma soprattutto ha numeri superiori all'anno scorso, che già era stato un anno estremamente positivo per il turismo. Sicuramente ho potuto fare delle scelte sbagliate, ma meglio queste che decidere di aprire un mercatino etnico sotto la stazione, investendo risorse pubbliche, che si è dimostrato un fallimento totale. Basta polemiche sterili, Pescara non merita questo"



"