Diversi nomi di big italiani in lizza per i due concerti di fine anno, Cremonese: "A breve sceglieremo gli artisti"

A breve saranno svelati dall'assessore Alfredo Cremonese e dall'amministrazione comunale i nomi dei due artisti che si esibiranno a Pescara per i concerti di capodanno. Lo ha fatto sapere lo stesso Cremonese, da noi contattato in merito al programma di eventi previsto per le prossime festività natalizie, con i due concerti del 31 dicembre e del primo gennaio 2024 confermati anche per quest'anno. Si tratta, lo ricordiamo, dell'ultimo cartellone natalizio dell'amministrazione Masci prima delle elezioni comunali del 2024.

"Stiamo lavorando su tutto il programma delle iniziative previste per il periodo natalizio e che comprende anche il black friday per supportare i commercianti e regalare anche quest'anno ai cittadini e ai turisti che arriveranno a Pescara diverse settimane di iniziative destinati a tutti. Abbiamo a disposizione un budget di circa 180 mila euro per l'intero cartellone compresi i due importanti appuntamenti del 31 dicembre e del primo gennaio che lo scorso anno hanno richiamato tantissima gente in piazza salotto. In base alle offerte decideremo poi quali artisti scegliere: sono arrivate proposte dagli impresari per diversi big italiani, ma non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare offerte di cantanti stranieri. Teniamo conto che, ovviamente, i prezzi per quelle due date sono praticamente triplicati rispetto al resto dell'anno, ma sicuramente garantiremo nomi di livello per attirare migliaia di persone in città."

Per quanto riguarda il resto degli appuntamenti "fissi" che si concentreranno nel mese di dicembre e nella prima settimana di gennaio, confermati i mercatini di Natale che, come annunciato qualche giorno fa, rimarranno nella sede tradizionale di corso Umberto dove l'amministrazione comunale per il periodo natalizio ha sospeso il cantiere di riqualificazione. Ogni giorno ci sarà la musica in filoduffisione lungo le strade, soprattutto nelle zone pedonali dove saranno organizzati micro eventi itineranti e che non coinvolgeranno solo il centro della città ma anche Porta Nuova e San Silvestro. Il 6 gennaio, ha concluso Cremonese, sarà riorganizzata la befana in collaborazione con i vigili del fuoco mentre l'8 dicembre ci sarà la tradizionale accensione dell'albero che darà il via ufficialmente al calendario natalizio del Comune.