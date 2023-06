Oltre 40 mila multe in sette mesi con i semafori intelligenti, Foschi: "La priorità è la sicurezza stradale"

Sono oltre 40.300 le multe comminate dal sistema dei semafori intelligenti cittadini dotati di telecamere dal mese di novembre ad oggi, e circa 10,7 milioni i transiti complessivi di veicoli sotto questi semafori. I dati sono stati forniti dal tenente della polizia locale di Pescara Giorgio Mancinelli, intervenuto durante l'ultima seduta della comissione sicurezza e mobilità presieduta da Armando Foschi, da noi raggiunto per approfondire i dati e le considerazioni riguardanti il numero di infrazioni comminate da questi sistemi elettronici di ultima generazione. Ricordiamo che il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico aveva parlato di un dato impressionante quello delle oltre 40 mila multe comminate che, a suo parere, dimostra la volontà dell'amministrazione Masci di voler fare solo cassa, considerando anche lo stato di degrado di molte strade cittadine che restano comunque poco sicure da percorrere.

Foschi ha spiegato che l'attenzione, durante la seduta, è stata soprattutto per il dispositivo installato nel semaforo in piazza Le Laudi: qui, infatti, vi è un problema legato agli automobilisti che parcheggiano in divieto anche in prossimità del semaforo:

"Molti automobilisti hanno contestato le multe ricevute per il presunto cambio di corsa e superamento della linea bianca che delimita le corsie davanti ai semafori, in quanto sarebbero costretti a fare questa manovra proprio per le auto in sosta che occupano una parte della carreggiata. La polizia locale, però, ha spiegato che le immagini delle telecamere che registrano l'infrazione sono poi esaminate dagli agenti stessi e quando si nota un cambio di corsia forzato proprio a causa della presenza di queste vetture parcheggiate, la multa viene annullata". Un problema che peraltro riguarda anche altre strade.

Foschi poi è tornato sulla questione dell'installazione dei "contatori" che indicano i secondi che mancano all'arrivo del semaforo rosso o verde:

"A livello politico abbiamo già richiesto l'installazione di questi dispositivi che aiutano e tranquillizzano gli automobilisti in transito che possono conoscere esattamente il tempo che manca al cambio di colore per il semaforo, onde evitare anche improvvise e pericolose frenate. Ora saranno gli uffici tecnici a stabilire tempi e modalità di installazione dei contatori numerici. In merito alle polemiche sul numero eccessivo di multe in città per i semafori con videocamere, ribadiamo che la priorità è la sicurezza e sono già stati notati miglioramenti in tal senso in questi mesi. Nessuno vuole fare cassa sulle spalle degli automobilisti a Pescara".