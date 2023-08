Politica abruzzese in lutto, è morto Giandonato Morra e il coro è unanime: se ne va un signore

Se n'è andato a 64 anni Giandonato Morra, ex assessore regionale sotto la giunta di Gianni Chiodi e attuale difensore civico regionale. Esponente della destra abruzzese ha sempre goduto dell'apprezzamento di tutti per i suoi modi gentili e mai eccessivi.La scomparsa stanotte all'ospedale Mazzini dove era arrivato a seguito dell'aggravamento della malattia contro cui combatteva da tempo.

Nato a Cerignola, ma abruzzese e soprattutto teramano d'adozione è qui che ha studiato aprendo poi il suo studio legale. La sua vera passione è stata però sempre la politica. Prima la militanza in Alleanza Nazionale, poi l'ingresso in Fratelli d'Italia lo avevano fatto apprezzare a Roma anche dall'attuale premier Giorgia Meloni oltre che sul territorio. Tutti, da destra a sinistra, ne hanno sempre riconosciuto la signorilità. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di commissario del aprco del Gran Sasso e consigliere della Ruzzo Reti. È stato anche candidato sindaco a Teramo nella corsa elettorale del 2018

Giandonato Morra lascia la moglie Fausta e i figli Raimondo e Cristiano. La camera ardente sarà allestita dalle 15 nella casa funeraria Petrucci Carlo a Villa Pavone di Teramo.

I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giandonato Morra

Tanti quelli arrivati e che stanno arrivando appresa la notizia della scomparsa. Tra i primi quello del presidente della Regione Marco Marsilio. “Oggi piango la scomparsa di un amico prima ancora che di un politico di grande spessore umano e professionale. Giandonato Morra è stato per l'Abruzzo un esempio di coerenza e correttezza tanto da essere ben voluto anche dai suoi avversari politici. Di lui rimarranno tanti insegnamenti che porteremo dentro noi per fare bene ogni giorno il nostro lavoro, con l'impegno che ha dimostrato di mettere in ogni azione del quotidiano. Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli, giunga l'abbraccio mio personale e dell'intera giunta regionale”, scrive nel suo messaggio di cordoglio

Teramano anche lui a esprimere dolore è anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale. “Voglio esprimere i sentimenti più profondi di vicinanza e solidarietà alla famiglia Morra per la scomparsa di Giandonato – scrive nella sua nota di cordoglio -. L’attività di Giandonato di avvocato e amministratore pubblico, segnati entrambi da un alto rigore morale, ha rappresentato per la città di Teramo un punto di riferimento importante che deve essere preso ad esempio da tutti noi. Anche nell’ultimo periodo della sua attività, reso più difficile dall’incedere inesorabile della malattia, Giandonato ha sempre mantenuto lucidità nell’analisi della situazione politica e nelle decisioni professionali. La città di Teramo e l'Abruzzo perdono un grande interprete”.

“Mi unisco al dolore della famiglia dell'avvocato Morra. Uomo di grande valore istituzionale. Il suo ultimo incarico come difensore civico di Regione Abruzzo, che ho avuto l'onore di avallare sottoscrivendone nel 2021 l'atto di nomina, ha confermato la serietà e la preparazione sui temi giuridico-amministrativi - dichiara invece il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri -. Solo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute lo aveva allontanato ultimamente dai palazzi del consiglio regionale. È stato negli ultimi anni presidio di giustizia e consulenza per tutti i cittadini abruzzesi che si sono avvalsi della competenza del suo ufficio”.

“Con profondo dolore accolgo la notizia della prematura scomparsa di Giandonato Morra, difensore civico della Regione Abruzzo – esordisce il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano -. La sua perdita lascia un vuoto immenso non solo nella politica teramana, ma nei cuori di tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. La sua integrità, la sua passione e la sua dedizione al servizio pubblico resteranno sempre un esempio per tutti noi”.

Anche l'assessore comunale di Pescara Maria Rita Carota che ricorda il primo incontro ai tempi dell'università. “Sempre cordiale, amabile e pronto ad aiutare, sia a quei tempi che con il passare degli anni e la passione politica di sempre, quella vera e pura. Ti ricordo così Giando. Fai buon viaggio”, scrive Carota.

Personale anche il ricordo di un altro ex assessore regionale, Paolo Gatti. “Non mi è semplice ricordare e salutare Giandonato Morra. Sono stato a trovarlo a casa l’ultima volta il 26 luglio, e, anche se sapevo, ho pensato che l’avrei rivisto ancora. Ci conoscevamo da lungo tempo, e per tanti anni ho pensato di non piacergli. Eravamo in effetti molto diversi. Dal 2018, quando lo sostenni come candidato sindaco, cambio’ tutto: io compresi l’uomo oltre le maschere, e lui conobbe meglio me, e ne fu sorpreso. In questi anni abbiamo parlato poco di politica e molto di vita. Sono molto triste, e mi mancherà”.

Parole di cuore anche quelle dell'attuale capogruppo regionale di Abruzzo in Comune Sandro Mariani che sempre della provincia di Teramo è rappresentante. “Con Giandonato Morra ci siamo stimati reciprocamente e confrontati migliaia di volte. La capacità di saper andare oltre i partiti, gli schieramenti e le ideologie per trovare soluzioni per il nostro territorio era la prova della sua grande intelligenza e del suo spirito versatile. Spesso avversato come accade solo a coloro che hanno saldi i propri principi morali, mancherà a tutta la nostra comunità teramana e non solo. Un abbraccio forte ai suoi famigliari, nella consapevolezza che oltre il ricordo Giandonato ci lascia un esempio di vita umana, professionale e politica da seguire”, scrive sul suo profilo facebook.

Anche dalla Lega teramana arriva il messaggio di cordoglio per voce del sindaco di Giulianova Jwan Costantini. “La Lega teramana è vicina alla famiglia, al partito e ai sostenitori di Giandonato Morra per la prematura scomparsa. Giandonato era un uomo leale, disponibile e pronto nello spendersi per gli altri. Oggi è una giornata triste per la politica teramana e regionale”.