Morti improvvise, Cipolletti (Gruppo Misto): “In aumento soprattutto nell'età pediatrica, lavoriamo al registro regionale”

Non solo la Regione è a lavoro per un registro sulle morti improvvise, ma lo si sta pensando prestando “particolare attenzione al fenomeno della mortalità di fascia pediatrica”. A farlo sapere è il consigliere regionale del Gruppo misto e componente della commissione sanità Marco Cipolletti.

“Sono chiamati malori improvvisi – afferma -, ma potrebbero risultare anche mortali”. Il tema è ormai pienamente nel dibattito nazionale e anche in quello regionale con Cipolletti che sottolinea come “il monitoraggio della mortalità è segnalato in aumento dai dati di EuroMomo e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), soprattutto nella fascia di età da 0 a 14 anni. Il 2022 purtroppo ha confermato e superato l’eccesso di mortalità del 2021” ed è per questo, ribadisce che il registro regionale cui si sta lavorando guarda proprio alla mortalità dei giovanissimi.

“È evidente – conclude il consigliere regionale. - come il sistema di monitoraggio addizionale interpretato finora in forma passiva sia inadeguato a valutare questi malori: occorre applicare un sistema di monitoraggio attivo specialmente nella fascia 0-14. Maggiore accuratezza andrebbe applicata attuando anche uno screening per valutare quanto la proteina spike incida su questi fenomeni”.