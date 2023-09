Morte dell'orsa Amarena, Fedele (Azione under 30): "Confidiamo nelle autorità affinché venga fatta giustizia"

Anche il coordinatore regionale di Azione under 30 Abruzzo, Alessio Costanzo Fedele, interviene sull'uccisione dell'orsa Amarena parlando di "giorno triste per l'Abruzzo" e di "macchia indelebile e dolorosa per le nostre comunità locali" che "non fa onore a una regione che dovrebbe aver imparato a convivere con specie animali protette da leggi speciali, come gli orsi marsicani, simbolo per eccellenza delle aree montane abruzzesi".

Poi Fedele continua dicendo: "Le immagini dell'orsa con i suoi cuccioli a spasso per i paesi abruzzesi avevano fatto il giro del mondo nei giorni scorsi, un esemplare che non ha mai aggredito nessuno e che cercava probabilmente soltanto del cibo". Per il coordinatore regionale di Azione under 30 Abruzzo "occorre reagire alla barbarie con tutta la forza che le autorità competenti possono impiegare, affinché la condanna sociale ed in sede giudiziaria di questi gesti educhino i cittadini alla convivenza e al rispetto degli habitat naturali d'Abruzzo".

E conclude: "Uccidere un'orsa "per paura", oltre ad essere un reato, è un gesto deprecabile e vergognoso che dovremmo tutti accoratamente condannare. La Regione si costituisca parte civile per difendere il simbolo d'Abruzzo per eccellenza. Azione under 30 Abruzzo si unisce al dolore per il tragico evento e chiede che venga fatta giustizia".