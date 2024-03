Il ministro Valditara in Abruzzo: sarà anche in città per il comizio della Meloni con Salvini e Tajani

Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara sarà in Abruzzo per alcuni appuntamenti sul territorio martedì 5 marzo. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale: il ministro inizierà la sua giornata abruzzese a Silvi dove, alle ore 10, sarà nella sede municipale e successivamente all’istituto comprensivo Giovanni Pascoli nel plesso scolastico “Leonardo” in via Leonardo da Vinci. Le visite nelle scuole della provincia di Teramo proseguiranno alle ore 11 a Pineto, con l’incontro con docenti e alunni dell’istituto comprensivo Giovanni XXII in via Verona 1.

Alle ore 12 il ministro e l’assessore si sposteranno a Giulianova per la visita all’istituto d’istruzione superiore “Crocetti Cerulli”, che è anche istituto capofila dell’Its Turismo Cultura, in via Bompadre. A seguire, dalle ore 13, a Martinsicuro sarà la volta dell’istituto comprensivo “Sandro Pertini”, presso il plesso scolastico della scuola primaria di Piazza Cavour: nella sede è prevista l’esibizione musicale da parte dell’orchestra giovanile dell’istituto, al termine della quale al ministro verranno consegnati da parte degli alluni una lettera e un dono.

Dopo la visita al plesso, il Ministro si sposterà nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro per il pranzo presso la scuola dell’Infanzia con gli alunni. Nella giornata abruzzese di Giuseppe Valditara c’è spazio, tra le ore 15,30-16, anche per la visita presso l’azienda di prodotti dolciari “Lazzaroni” in Contrada Corazzano nel comune di Isola del Gran Sasso. Alle ore 18, infine, il ministro Valditara raggiungerà a Pescara i leader del centrodestra