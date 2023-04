All'Auditorium Petruzzi la tavola rotonda sull'autonomia differenziata del ministro Roberto Calderoli

Approda nell'Auditorium Petruzzi del museo delle Genti d'Abruzzo il dibattito sull'autonomia differenziata e lo fa con l'appuntamento organizzato da diverse sigle datoriali e sindacali abruzzesi. Al centro dell'incontro il disegno di legge del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli approvato il 16 marzo dal consiglio dei ministri.

Un tema di cui si parla da anni e che divide da sempre. In attesa che il dibattito si sposti in parlamento venerdì 14 aprile dell'autonomia differenziata e cioè del riconoscimento da parte dello Stato dell'attribuzione alle Regioni della cosiddetta autonomia legislativa sulle materie di competenza corrente (cioè condivisa tra Stato e Regioni) e non solo, si parlerà dunque a Pescara.

Al centro del dibattito dunque cos'è l'autonomia differenziata, quali sono le competenze che potrebbero passare alle Regioni, cosa sono i Livelli essenziali di prestazione (Lep), come verranno definiti ed eventualmente finanziati. Soprattutto sul tavolo quali saranno le conseguenze sui territori, sui lavoratori e sulle imprese. Domande cui risposte ne chiederanno Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Alla tavola rotonda oltre ai rappresentanti delle sigle siederanno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il senatore del Pd Michele Fina, il vicesegretario regionale della Lega Antonio Zennaro e il docente di economia dell’università di Bari, Gianfranco Viesti. A moderare il dibattito sarà il giornalista Mauro Di Pietro. In rappresentanza delle sigle datoriali e sindacali abruzzesi, alla tavola rotonda parteciperanno anche Graziano Di Costanzo e Michele Lombardo. L’incontro sarà aperto da Daniele Di Marzio, coordinatore delle parti sociali.