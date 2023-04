Masci e la città di Pescara ricordano il terremoto dell'Aquila del 2009 con "Accendi la tua luce"

Anche la città di Pescara e il sindaco Masci hanno voluto ricordare, la notte scorsa, la tragedia del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. Quattordici anni fa, oltre 300 persone morirono a seguito della scossa delle 3.32:

"Le istituzioni e i cittadini di Pescara onorano il ricordo delle vittime del sisma che in questo stesso giorno di 14 anni fa, in piena notte le ore 3:32, portò morte e distruzione sulla città dell'Aquila. Furono 309 le persone che persero la vita a causa del terremoto; una tragedia che ha lasciato ferite profonde ma rispetto alla quale il valore della memoria non arretra e, anzi, viene tramandato e preservato di anno in anno in un abbraccio collettivo di tutta la comunità regionale e nazionale ai familiari di quanti oggi non ci sono più. "

Masci ha fatto sapere di aver aderito all'iniziativa "Accendi la tua luce" che negli ultimi tre anni accompagna il giorno della commemorazione con un gesto simbolico dal profondo significato ovvero accendendo una candela invitando i cittadini ad illuminare finestre e balconi con la luce del telefono o di un lumino. Il sindaco ha raccolto a sua volta l'invito dell'Anci e in questa notte del ricordo doloroso, a nome di tutti i pescaresi, ha acceso una candela cui ha affidato un messaggio di vicinanza e di solidarietà rivolto a tutti gli aquilani.

"Anche quest'anno il simbolo della ricorrenza sarà "il fiore della memoria", un fiore di zafferano che esprimerà in questa occasione anche la partecipazione al dramma del popolo ucraino."