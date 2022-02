Il sindaco Masci: "Chi dice che ho dichiarato guerra agli alcolici dice il falso"

“Le bugie hanno le gambe corte, ma la verità, alla fine, viene sempre a galla”.

Inizia e finisce così il post facebook con cui il sindaco Carlo Masci replica a muso duro agli “oppositori politici” che ieri lo hanno accusato di aver “dichiarato guerra agli alcolici” e che “vorrebbe bloccare la loro vendita sulle aree pubbliche dopo la mezzanotte. La notizia è totalmente falsa – chiosa -, anche se a chi vende alcolici ai minorenni erogherei sanzioni molto più pesanti”.

Una notizia falsa, scrive ancora il primo cittadino, “molto suggestiva per i miei oppositori politici e per quelli che mi contestano le chiusure a mezzanotte dei locali nella zona di piazza Muzii nei giorni feriali. Io, ieri, ho soltanto chiamato le associazioni di categoria per informarle che il prefetto, dietro sollecitazione di un'associazione di cittadini, aveva scritto alle forze dell'ordine, e a me per conoscenza, per ricordare la necessità di effettuare controlli anche relativamente al rispetto della legge 125/2001, che stabilisce il divieto di somministrazione di alcolici su aree pubbliche”, aggiunge ribadendo quanto ieri dichiarato a IlPescara.

“Una semplice comunicazione, quindi, per evitare che gli esercenti potessero trovarsi spiazzati su questo tema, nell'ottica della piena collaborazione intercorsa da sempre con dette associazioni. Chi era presente all'incontro - conclude Masci - non può che confermare il mio racconto. Poi c'è chi, per attaccare me, crea tensioni inutili in un clima già esasperato dagli effetti della pandemia, raccontando continuamente falsità vergognose”.