Masci incontra il nuovo prefetto Ferdani: "Lavoreremo in sinergia per garantire sicurezza ai cittadini"

Anche il sindaco di Pescara Carlo Masci ha incontrato il nuovo prefetto Flavio Ferdani, che da qualche giorno si è insediato in città al posto di Giancarlo Di Vincenzo. Il primo cittadino con un post sui social ha augurato un buon lavoro e ha tenuto a ringraziare nuovamente il suo predecessore:

"Ho avuto il piacere di conoscere il nuovo prefetto di Pescara, Flavio Ferdani. Abbiamo parlato della nostra città e del grande lavoro fatto per la sicurezza. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, trasferito a L’Aquila, lo ringrazio per i tre anni passati a Pescara con grande abnegazione e con una visione comune e coesa della gestione dell’ordine pubblico. Un grande in bocca al lupo al Ferdani, sono certo che lavoreremo benissimo insieme per garantire a Pescara e ai suoi cittadini la piena sicurezza." All'incontro era presente anche il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli.

Nella giornata di lunedì 13 novembre, il nuovo prefetto si è anche presentato alla stampa che ha spiegato anche quali saranno le priorità del suo mandato in città, in particolare su temi delicati come l'immigrazione e la sicurezza dei cittadini, che va garantita sia attraverso la repressione ma anche con efficaci operazioni e campagne di prevenzione.