Masci sul futuro della città attacca l'opposizione: "I cittadini sanno vedere i fatti che vanno oltre le polemiche sterili"

I cittadini di Pescara sanno e sapranno alle prossime elezioni guardare oltre le polemiche sterili dando fiducia a chi ha dimostrato di amministrare con i fatti concreti. A dirlo il sindaco Carlo Masci, in un lungo post sulla sua pagina Facebook ufficiale nella quale attacca l'opposizione e coloro che criticano il centrodestra comunale e il suo operato:

"Mentre i pd-cinquestelle-finticivici-calendiani continuano a rappresentare Pescara come una città ferma, i cittadini vedono decine e decine di cantieri dovunque, osservano interventi attesi da decenni, tra scuole, asili nido, impianti sportivi, strutture sociali e culturali, strade, piazze, aree verdi. Un città che sta vivendo una nuova primavera, che si riempie di turisti e che viene scelta sempre più spesso come palcoscenico ideale di iniziative internazionali, culturali, sportive, economiche. Noi andremo avanti senza mai risparmiarci, con l'impegno di sempre, lo stesso con cui abbiamo affrontato e risolto tanti problemi della nostra comunità, dal covid alle crisi sociali, economiche e finanziarie; abbiamo compiuto azioni epocali, come l’abbattimento del Ferro di Cavallo; siamo passati dal mare inquinato di alcuni anni fa alla bandiera blu di questi anni; abbiamo completato la strada pendolo e via Benedetto Croce dopo 50 anni; abbiamo trasformato le case confiscate ai criminali in risorse sociali. Questi sono solo alcuni esempi dell’azione di questa amministrazione. "

Masci poi interviene in merito al futuro politico e amministrativo della città:

"A coloro che vorrebbero prendere il mio posto, senza mai aver mosso un dito per lo sviluppo della città, mi viene da dire di non affannarsi troppo, i cittadini sanno andare ben oltre le polemiche sterili, sanno giudicare a prescindere dagli attacchi personali, sanno distinguere bene la demagogia spicciola dai fatti concreti. Poi, se quelli che urlano in maniera scomposta, sono gli stessi che sono stati bocciati cinque anni fa dai pescaresi e che alle ultime elezioni regionali, a Pescara città, hanno perso 2643 elettori rispetto a cinque anni fa, mentre il centro-destra ne ha guadagnati 2696, nonostante abbiano descritto Marsilio come belzebù, allora mi viene da dire che vivono in un altro mondo e che non imparano mai dai loro errori. La città è in movimento verso il futuro e non ce la faranno a fermarla."