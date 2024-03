La solidarietà di Masci agli operatori del 118 vittime di un'aggressione: "Episodio inconcepibile"

Il sindaco Carlo Masci ha voluto esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai due operatori del 118 aggrediti nei giorni scorsi durante un intervento di soccorso in via Aldo Moro. Il primo cittadino ha anche portato il ringraziamento a nome di tutta la città a tutti coloro che lavorano nei servizi di assistenza sanitaria:

"Agli operatori del 118 aggrediti da un paziente e dai suoi familiari vanno la mia totale solidarietà e il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, a servizio della comunità. Un ringraziamento da estendere a tutta la "famiglia" del 118, la cui attività è fondamentale per soccorrere chi ha bisogno e per salvare molte vite. Aggredire un operatore sanitario è quanto di più disdicevole possa accadere, ma la cronaca ci racconta che episodi di questo genere si verificano anche nella nostra città. La violenza è sempre da condannare e lo è ancora di più quando è rivolta nei confronti di medici, infermieri e operatori del sistema sanitario che lavorano con serietà e abnegazione per prendersi cura di noi. In una società civile episodi di questo genere risultano inconcepibili e dovrebbero spingere tutti a riflettere perché non si può correre il rischio di un imbarbarimento dei rapporti interpersonali." Ricordiamo che la polizia ha denunciato tre persone per lesioni aggravate ritenute responsabili dell'aggressione.