Masci incontra il ministro Urso per il rilancio economico della città grazie alla Zes

Anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, ha incontrato mercoledì 11 luglio il ministro Adolfo Urso, sul tema del rilancio dell'economia cittadina e regionale grazie agli incentivi offerti dalla Zes, la Zona economica speciale. Masci ha quindi commentato sui social:

"Il ministro delle imprese e del made in Italy, ha sottolineato come Pescara e l'Abruzzo, rappresentino il connubio perfetto per poter consentire alle imprese di investire in un territorio straordinario. La Zes e i tanti incentivi presenti per avviare un'attività, sono occasioni d'oro irripetibili che bisogna cogliere al volo. Pescara e l'Abruzzo sono strategiche per la posizione naturale che le colloca al centro della penisola. In questo contesto natura, arte, cultura e impresa devo viaggiare di pari passo per lo sviluppo della nostra terra e il benessere della nostra comunità."

Marsilio aveva ribadito che la Zes è “uno degli strumenti capaci di rendere più attrattiva la nostra economia soprattutto attraverso la semplificazione amministrativa, ma non è certamente l'unico e non può rivelarsi nemmeno particolarmente decisivo. Questo perché la legge concede soltanto incentivi fiscali in una misura, peraltro, più ridotta in Abruzzo, che è Regione in transizione, rispetto alle regioni del sud che sono ancora nell'Obiettivo 1”.

“In ogni caso il buon lavoro del commissario Miccio e la grande capacità del tessuto industriale e imprenditoriale abruzzese stanno producendo un'attrazione importante di imprese. Non a caso sono state aperte nuove attività, si stanno rafforzando investimenti in attività anche storiche e importanti di multinazionali presenti nelle aree Zes. Si tratta di un terreno che dobbiamo continuare coltivare ed oggi abbiamo fatto il punto della situazione con il ministro Urso insieme a tutte le istituzioni coinvolte, ai privati interessati da questi progetti ed alle associazioni di categoria”.